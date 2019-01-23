Filho de chefe do tráfico no Bairro da Penha é apreendido em morro

Hudson Xavier Loureiro, Hudinho, foi preso em Vitória. O filho dele foi apreendido nesta terça-feira Crédito: Divulgação/PC

Menos de uma semana após a prisão do traficante Hudson Xavier Loureiro, 39 anos, o Hudinho, na última sexta -feira (19), o filho dele foi apreendido pela polícia durante uma operação da Polícia Militar no fim da tarde desta terça-feira (22), no Morro da Conquista , em Vitória. Hudinho é considerado pela polícia um dos chefes de uma organização criminosa que atua na região do Bairro da Penha, na Capital.

O filho dele, um adolescente de 17 anos, estava com outras seis pessoas que também foram detidas. De acordo com informações da Polícia Militar, os sete têm envolvimento com o tráfico de drogas e alguns deles têm relação com as mortes de três jovens no Morro do Moscoso, no dia 14 de janeiro, em Vitória

Na manhã desta quarta-feira (23), a reportagem do Gazeta Online conversou com a mãe do adolescente, que confirmou o parentesco entre Hudson e o rapaz. Ela, que prefere não ser identificada, afirmou que engravidou aos 18 anos de idade, mas não queria que Hudinho participasse da criação do filho.

Quatro pessoas presas e três menores apreendidos em operação da PM Crédito: Montagem/Gazeta Online

Segundo a mulher, que mora em outro município, o garoto não tinha contato com pai até os 14 anos, quando a avó materna, que mora no Bairro da Penha, apresentou pai e e filho. Atualmente, a mãe não sabe informar se o filho, que morava com a avó, mantinha contato com o pai.

Ainda de acordo com a mãe, o adolescente é usuário de maconha.

(Com informações de Laila Magesk e Mayra Bandeira)

A PRISÃO DE HUDSON

Está na cadeia um dos chefes de uma organização criminosa que atua na região do Bairro da Penha, em Vitória. Hudson Xavier Loureiro, 39 anos, o Hudinho , foi preso na última sexta-feira, dia 19, em um apartamento em Jardim Camburi, onde estava morando. O traficante divide com Carlos Alberto Furtado da Silva, o Beto, e Fernando Moraes Pereira Pimenta, o Marujo, o comando do Primeiro Comando de Vitória (PCV) e do Trem Bala.

A Polícia Civil afirma que Hudson assumiu o comando integral das facções após a prisão de Beto, em 2014. Porém,a denúncia feita pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), obtida pela A GAZETA em processo na Justiça Estadual, mostra que o traficante continua com a liderança ativa mesmo encarcerado na Penitenciária de Segurança Máxima II, em Viana.

Teria partido de Beto, inclusive, as ordens para os constantes ataques ocorridos na Piedade e no Morro do Moscoso - onde no último deles, no dia 14 deste mês, três pessoas morreram e outras duas ficaram feridas. A Polícia Civil não confirma a informação e nem se Hudinho teria executado essa determinação do parceiro.

“Essa investigação está sendo feita por diversas agências policiais. Já temos um grupo formado, por orientação do secretário de Segurança Pública, e estamos analisando todas as informações que chegam. Ainda não ficou comprovada a participação do Hudson nesse último evento”, disse o delegado-geral da PC, José Darcy Arruda.

Hudinho já havia sido identificado pela inteligência da polícia há meses, mas, segundo o delegado Fabrício Dutra, chefe do Departamento Especializado De Narcóticos (Denarc), a demora em prendê-lo veio da dificuldade em localizar a residência fixa do suspeito. “Para se ter uma ideia, ele nem celular tinha. Além disso, mudou-se de casa por três vezes. Quando recebemos a informação do prédio onde ele estaria escondido, fomos para o local,montamos campana e conseguimos prendê-lo”, detalha o delegado.

ATUAÇÃO NO TRÁFICO

O traficante seria o responsável também pela parte financeira da facção. “É uma prisão importante e qualificada realizada pela polícia. Essa pessoa era responsável por organizar tudo o que diz respeito a parte financeira e administrativa do grupo. Era uma pessoa muito influente no mundo do tráfico”,ressaltou Arruda.

Aliado de Beto e Hudson na empreitada criminosa, cabe agora a Fernando Moraes Pereira Pimenta, o Marujo, por estar solto (em liberdade), executar as ordens dos parceiros presos. Sobre esse vazamento de informações de dentro do presídio, o delegado-geral da PC não entrou em detalhes. “Quanto ao Beto, o que posso dizer é que nossos presídios são muito seguros”.