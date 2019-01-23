Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Morro da Conquista

Filho de chefe do tráfico no Bairro da Penha é apreendido em morro

O adolescente de 17 anos estava com outras seis pessoas que foram presas

Publicado em 23 de Janeiro de 2019 às 13:47

Publicado em 

23 jan 2019 às 13:47
Hudson Xavier Loureiro, Hudinho, foi preso em Vitória. O filho dele foi apreendido nesta terça-feira Crédito: Divulgação/PC
Menos de uma semana após a prisão do traficante Hudson Xavier Loureiro, 39 anos, o Hudinho, na última sexta -feira (19), o filho dele foi apreendido pela polícia durante uma operação da Polícia Militar no fim da tarde desta terça-feira (22), no Morro da Conquista, em Vitória. Hudinho é considerado pela polícia um dos chefes de uma organização criminosa que atua na região do Bairro da Penha, na Capital.
>Presos em mata no Morro da Conquista estavam com roupas camufladas
O filho dele, um adolescente de 17 anos, estava com outras seis pessoas que também foram detidas. De acordo com informações da Polícia Militar, os sete têm envolvimento com o tráfico de drogas e alguns deles têm relação com as mortes de três jovens no Morro do Moscoso, no dia 14 de janeiro, em Vitória.
Na manhã desta quarta-feira (23), a reportagem do Gazeta Online conversou com a mãe do adolescente, que confirmou o parentesco entre Hudson e o rapaz. Ela, que prefere não ser identificada, afirmou que engravidou aos 18 anos de idade, mas não queria que Hudinho participasse da criação do filho.
Quatro pessoas presas e três menores apreendidos em operação da PM Crédito: Montagem/Gazeta Online
Segundo a mulher, que mora em outro município, o garoto não tinha contato com pai até os 14 anos, quando a avó materna, que mora no Bairro da Penha, apresentou pai e e filho. Atualmente, a mãe não sabe informar se o filho, que morava com a avó, mantinha contato com o pai.
Ainda de acordo com a mãe, o adolescente é usuário de maconha.
(Com informações de Laila Magesk e Mayra Bandeira)
A PRISÃO DE HUDSON
Está na cadeia um dos chefes de uma organização criminosa que atua na região do Bairro da Penha, em Vitória. Hudson Xavier Loureiro, 39 anos, o Hudinho, foi preso na última sexta-feira, dia 19, em um apartamento em Jardim Camburi, onde estava morando. O traficante divide com Carlos Alberto Furtado da Silva, o Beto, e Fernando Moraes Pereira Pimenta, o Marujo, o comando do Primeiro Comando de Vitória (PCV) e do Trem Bala.
>Medo na Piedade e Moscoso: 7 mortes, histórico e ligações grampeadas
A Polícia Civil afirma que Hudson assumiu o comando integral das facções após a prisão de Beto, em 2014. Porém,a denúncia feita pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), obtida pela A GAZETA em processo na Justiça Estadual, mostra que o traficante continua com a liderança ativa mesmo encarcerado na Penitenciária de Segurança Máxima II, em Viana.
>Disputas pelo tráfico levam terror aos morros de Vitória; entenda 
Teria partido de Beto, inclusive, as ordens para os constantes ataques ocorridos na Piedade e no Morro do Moscoso - onde no último deles, no dia 14 deste mês, três pessoas morreram e outras duas ficaram feridas. A Polícia Civil não confirma a informação e nem se Hudinho teria executado essa determinação do parceiro.
“Essa investigação está sendo feita por diversas agências policiais. Já temos um grupo formado, por orientação do secretário de Segurança Pública, e estamos analisando todas as informações que chegam. Ainda não ficou comprovada a participação do Hudson nesse último evento”, disse o delegado-geral da PC, José Darcy Arruda.
Hudinho já havia sido identificado pela inteligência da polícia há meses, mas, segundo o delegado Fabrício Dutra, chefe do Departamento Especializado De Narcóticos (Denarc), a demora em prendê-lo veio da dificuldade em localizar a residência fixa do suspeito. “Para se ter uma ideia, ele nem celular tinha. Além disso, mudou-se de casa por três vezes. Quando recebemos a informação do prédio onde ele estaria escondido, fomos para o local,montamos campana e conseguimos prendê-lo”, detalha o delegado.
ATUAÇÃO NO TRÁFICO
O traficante seria o responsável também pela parte financeira da facção. “É uma prisão importante e qualificada realizada pela polícia. Essa pessoa era responsável por organizar tudo o que diz respeito a parte financeira e administrativa do grupo. Era uma pessoa muito influente no mundo do tráfico”,ressaltou Arruda.
Aliado de Beto e Hudson na empreitada criminosa, cabe agora a Fernando Moraes Pereira Pimenta, o Marujo, por estar solto (em liberdade), executar as ordens dos parceiros presos. Sobre esse vazamento de informações de dentro do presídio, o delegado-geral da PC não entrou em detalhes. “Quanto ao Beto, o que posso dizer é que nossos presídios são muito seguros”.
Hudinho vai responder pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bairro da Penha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Banco que ainda resiste na Praça São Pedro, em Baixo Guandu
Cidade do ES perde sua 2ª agência bancária em seis meses
Imagem de destaque
Mulher se refugia em hospital para escapar de agressões e marido é preso no ES
Imagem de destaque
4 petiscos práticos e deliciosos para o feriado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados