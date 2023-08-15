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Durante briga

Filha é presa após agredir e arrancar cabelos da mãe em Vila Velha

Após crime na noite de segunda (14), a jovem de 22 anos foi autuada em flagrante por lesão corporal, ameaça e injúria, todos na forma da Lei Maria da Penha
Roberta Costa

Roberta Costa

Publicado em 

15 ago 2023 às 11:56

Publicado em 15 de Agosto de 2023 às 11:56

Caso de estupro está sendo investigado pela Delegacia de Plantão Especializado da Mulher
Filha agride e arranca cabelos da mãe durante briga em Vila Velha Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Uma jovem de 22 anos foi presa após agredir a mãe dela na noite da última segunda-feira (14), no bairro Residencial Coqueiral, em Vila Velha. Segundo boletim de ocorrência da Polícia Militar, a suspeita apresentava sinais de uso de drogas e a vítima, de 53 anos, teve os cabelos arrancados e foi arranhada pela filha durante uma briga. 
A mãe da jovem contou à Polícia Militar que a filha, que não está tendo o nome divulgado para preservar a identidade da vítima, estaria tendo comportamento agressivo com frequência devido ao uso de entorpecentes. A mulher ainda apresentou à PM um termo de conciliação assinado por ela e pela filha em maio após outro episódio de agressão.
Durante a discussão na noite de segunda-feira, o companheiro da suspeita, que estava morando havia cerca de duas semanas com a jovem e a mãe dela, entrou na discussão na tentativa de defender a vítima, e acabou também sendo agredido.
Segundo a Polícia Militar, a jovem apresentava sinais visíveis de que havia feito uso de drogas, como fala desconexa, desequilíbrio e agitação. Aos militares, a suspeita afirmou que homens teriam entrado na sua residência tentando assassinar ela.
A jovem de 22 anos foi colocada no compartimento de segurança da viatura e seu companheiro, que estava com sinais de embriaguez, foi algemado e também colocado no compartimento de segurança. Os três envolvidos na ocorrência foram encaminhados para a Delegacia de Plantão Especializado da Mulher de Vitória (PEM).
A reportagem de A Gazeta, a Polícia Civil informou que a jovem foi autuada em flagrante por lesão corporal, ameaça e injúria, todos na forma da Lei Maria da Penha, e encaminhada ao Centro Prisional de Cariacica. Durante o atendimento na delegacia, não se confirmou a existência de medida protetiva contra a suspeita.

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