Fiança de R$ 5 mil para vendedor nu que agrediu motoboy em Vitória

Homem surta, fica nu e agride entregador de lanches em Vitória Crédito: Reprodução

Thallys recebeu alta do Hospital São Lucas na manhã desta quarta-feira (10) e foi encaminhado para a 1ª Delegacia Regional. Ele havia sido internado por conta das escoriações que apresentava após ser detido.

A decisão da juiza Raquel de Almeida Valinho foi publicada no site do Tribunal de Justiça do Espírito Santo após audiência de custódia realizada nesta quarta-feira no Centro de Triagem de Viana (CTV).

De acordo com o entendimento da magistrada, para ser solto, Thallys deve pagar uma fiança de R$ 5 mil e está proibido de manter contato com a vítima. Além disso, não pode de sair da Grande Vitória sem prévia autorização do juiz natural da causa, deve comparecer aos atos do processo e é obrigado a estar em casa das 22h às 5h.

No entanto, até às 18 horas a família ainda não havia conseguido levantar a quantia exigida e, por isso, o vendedor continua preso no Centro de Triagem de Viana.

MOTOBOY PEGO DE SURPRESA

O motoboy que foi agredido por um vendedor de 29 anos no meio da rua usando um capacete revelou, na manhã desta terça-feira (09), que foi pego de surpresa. O vendedor estava pelado no momento que começou a agressão.

O caso aconteceu na noite deste domingo (07), no bairro Mata da Praia, em Vitória , e foi registrado por uma câmera de videomonitoramento. O agressor continua internado no Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue) sob escolta policial. Ele foi autuado por embriaguez na direção de veículo automotor, lesão corporal, resistência e desobediência.

O motoboy gravou um áudio, no qual relata que foi pego de surpresa pelo agressor. Ele diz que o homem estava em surto e chamou a polícia para contê-lo. Veja o relato na íntegra:

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