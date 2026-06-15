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Norte capixaba

Feto é encontrado dentro de lixeira em São Mateus no ES

Pai de 26 anos foi à delegacia e afirmou que a esposa havia sofrido um aborto espontâneo. Caso permanece sob investigação

Publicado em 15 de Junho de 2026 às 18:15

Ana Muniz

Ana Muniz

Publicado em 

15 jun 2026 às 18:15

Um feto humano foi encontrado dentro de uma lixeira no Bairro de Fátima, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na noite de domingo (14). Posteriormente, um homem de 26 anos foi à Delegacia Regional e afirmou que a esposa havia sofrido um aborto espontâneo.


Segundo a Polícia Militar, o homem relatou que o aborto ocorreu na residência do casal e que levou a esposa e o feto para o Hospital Maternidade da cidade. Ao chegar à unidade, o pai disse ter sido orientado a deixar o feto ao lado do leito onde a esposa estava, mas que não concordou com isso e saiu de lá com o feto envolto em uma toalha, dentro de uma sacola. 


Ainda segundo o relato, ele tentou realizar o sepultamento do feto, mas não conseguiu. Enquanto andava pela cidade, colocou o feto na lixeira.


O homem prestou depoimento à Polícia Civil e foi liberado, já que o delegado não identificou elementos para realizar prisão em flagrante. O caso está sob investigação da  Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus.


A reportagem buscou o hospital para comentar o caso, mas não obteve retorno até a publicação da matéria.

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