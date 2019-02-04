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assassinato

Feirante é espancado e assassinado a tiros em Jardim Carapina

Deilson Rocha Meira, de 23 anos, foi morto por dois homens na frente de casa. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. O crime é um mistério para os amigos e familiares

Publicado em 

04 fev 2019 às 17:41

Publicado em 04 de Fevereiro de 2019 às 17:41

Deilson Rocha Meira foi assassinado na Serra Crédito: Redes Sociais
Um jovem de 23 anos foi assassinado na noite deste domingo (03), no bairro Jardim Carapina, na Serra. Deilson Rocha Meira foi arrancado de dentro da própria casa pelos assassinos e espancado na porta da residência antes de ser morto. O crime é um mistério para os amigos e familiares. O jovem deixa a esposa grávida de sete meses.
De acordo com informações do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), era por volta das 22 horas, quando dois homens de moto chamaram por Deilson no portão da casa dele.
> Homem mantém filha refém em Vila Velha
O jovem saiu para atender e logo após começou uma discussão entre os três. Depois do desentendimento, a vítima passou a ser espancada pelos suspeitos. Em meio as agressões, com chutes e pontapés, Deilson conseguiu fugir correndo pela Avenida Castro Alves, mas foi alcançado e acabou morto pelos criminosos.
O rapaz, que trabalhava como feirante e também ajudava o pai em um ferro, foi atingido pro dois tiros. Deilson chegou a ser socorrido pelo pai e pela madrasta e levado para um hospital particular do município, mas morreu ao dar entrada no pronto-socorro da unidade. O corpo dele foi liberado no final da manhã no Departamento Médico Legal (DML), em Vitória.
Os pais do jovem fizeram a liberação do corpo do filho, na manhã de ontem, mas abalados preferiram não dar entrevista. A morte do jovem, que de acordo com informações do DHPP não tinha passagem pela polícia, foi uma surpresa para parentes dele.
> Mulher fica ferida ao reagir a assalto
De acordo com a Polícia Civil, a família de Deilson disse que o rapaz não tinha envolvimento com o tráfico, não era usuário de drogas e não mencionou estar sofrendo nenhum tipo de ameaça. Além da esposa grávida, o rapaz deixa dois filhos e um enteado.
O caso vai ser investigado pela Divisão de Homicídios da Serra.
> Leia mais matérias de Polícia

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