Feirante é espancado e assassinado a tiros em Jardim Carapina

Deilson Rocha Meira foi assassinado na Serra Crédito: Redes Sociais

Um jovem de 23 anos foi assassinado na noite deste domingo (03), no bairro Jardim Carapina, na Serra . Deilson Rocha Meira foi arrancado de dentro da própria casa pelos assassinos e espancado na porta da residência antes de ser morto. O crime é um mistério para os amigos e familiares. O jovem deixa a esposa grávida de sete meses.

De acordo com informações do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), era por volta das 22 horas, quando dois homens de moto chamaram por Deilson no portão da casa dele.

O jovem saiu para atender e logo após começou uma discussão entre os três. Depois do desentendimento, a vítima passou a ser espancada pelos suspeitos. Em meio as agressões, com chutes e pontapés, Deilson conseguiu fugir correndo pela Avenida Castro Alves, mas foi alcançado e acabou morto pelos criminosos.

O rapaz, que trabalhava como feirante e também ajudava o pai em um ferro, foi atingido pro dois tiros. Deilson chegou a ser socorrido pelo pai e pela madrasta e levado para um hospital particular do município, mas morreu ao dar entrada no pronto-socorro da unidade. O corpo dele foi liberado no final da manhã no Departamento Médico Legal (DML), em Vitória.

Os pais do jovem fizeram a liberação do corpo do filho, na manhã de ontem, mas abalados preferiram não dar entrevista. A morte do jovem, que de acordo com informações do DHPP não tinha passagem pela polícia, foi uma surpresa para parentes dele.

De acordo com a Polícia Civil, a família de Deilson disse que o rapaz não tinha envolvimento com o tráfico, não era usuário de drogas e não mencionou estar sofrendo nenhum tipo de ameaça. Além da esposa grávida, o rapaz deixa dois filhos e um enteado.