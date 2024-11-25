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80 anos

Fazendeiro agredido em assalto em Ecoporanga está em estado grave em Vitória

Suspeitos agrediram a vítima com vários golpes na cabeça e no tórax. Idoso sofreu uma fratura no nariz e quebrou oito costelas, segundo familiares

Publicado em 25 de Novembro de 2024 às 19:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 nov 2024 às 19:57
O dono da fazenda foi agredido e feito refém por criminosos dentro da propriedade em Ecoporanga
O dono da fazenda foi agredido e feito refém por criminosos dentro da propriedade em Ecoporanga Crédito: Enzo Teixeira
O fazendeiro de 80 anos, agredido durante um assalto na propriedade onde mora, às margens da ES 320, em Ecoporanga, no Noroeste do Espírito Santo, na madrugada do último sábado (23), está internado em estado grave em um hospital particular da Avenida Leitão da Silva, em Vitória. A informação foi confirmada pela TV Gazeta Noroeste.
Segundo a Polícia Militar, o filho da vítima contou que quatro homens encapuzados entraram na casa, fizeram o pai refém e o agrediram com vários golpes na cabeça e no tórax por várias horas. Foi apurado com a família que o idoso sofreu uma fratura no nariz e quebrou oito costelas.
Os criminosos roubaram vários pertences, entre eles 15 armas de fogo e aproximadamente R$ 20 mil em espécie, além de talões de cheques, munições e um carro. Conforme o boletim de ocorrência, os suspeitos ligavam constantemente para uma pessoa que não estava na casa para pedir informações sobre o que mais teriam que roubar.
A vítima foi localizada e desamarrada na manhã seguinte por um funcionário da fazenda, que teria ido ao local para receber o pagamento. O carro roubado foi localizado pela PM abandonado em uma área rural que fica entre Ecoporanga e Nova Venécia. Uma moto com restrição de furto e roubo também foi apreendida. De acordo com o boletim, ela pode ter sido utilizada por alguns dos indivíduos. Ambos os veículos foram guinchados.
A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação pela Delegacia de Polícia de Ecoporanga, "que está empenhada em identificar e responsabilizar os suspeitos".

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