Fazendeiro agredido em assalto em Ecoporanga está em estado grave em Vitória

O fazendeiro de 80 anos, agredido durante um assalto na propriedade onde mora, às margens da ES 320, em Ecoporanga, no Noroeste do Espírito Santo, na madrugada do último sábado (23), está internado em estado grave em um hospital particular da Avenida Leitão da Silva, em Vitória. A informação foi confirmada pela TV Gazeta Noroeste.
Segundo a Polícia Militar, o filho da vítima contou que quatro homens encapuzados entraram na casa, fizeram o pai refém e o agrediram com vários golpes na cabeça e no tórax por várias horas. Foi apurado com a família que o idoso sofreu uma fratura no nariz e quebrou oito costelas.
Os criminosos roubaram vários pertences, entre eles 15 armas de fogo e aproximadamente R$ 20 mil em espécie, além de talões de cheques, munições e um carro. Conforme o boletim de ocorrência, os suspeitos ligavam constantemente para uma pessoa que não estava na casa para pedir informações sobre o que mais teriam que roubar.
A vítima foi localizada e desamarrada na manhã seguinte por um funcionário da fazenda, que teria ido ao local para receber o pagamento. O carro roubado foi localizado pela PM abandonado em uma área rural que fica entre Ecoporanga e Nova Venécia. Uma moto com restrição de furto e roubo também foi apreendida. De acordo com o boletim, ela pode ter sido utilizada por alguns dos indivíduos. Ambos os veículos foram guinchados.
A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação pela Delegacia de Polícia de Ecoporanga, "que está empenhada em identificar e responsabilizar os suspeitos".