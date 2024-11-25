Fazendeiro agredido em assalto em Ecoporanga está em estado grave em Vitória

O dono da fazenda foi agredido e feito refém por criminosos dentro da propriedade em Ecoporanga Crédito: Enzo Teixeira

Segundo a Polícia Militar , o filho da vítima contou que quatro homens encapuzados entraram na casa, fizeram o pai refém e o agrediram com vários golpes na cabeça e no tórax por várias horas. Foi apurado com a família que o idoso sofreu uma fratura no nariz e quebrou oito costelas.

Os criminosos roubaram vários pertences, entre eles 15 armas de fogo e aproximadamente R$ 20 mil em espécie, além de talões de cheques, munições e um carro. Conforme o boletim de ocorrência, os suspeitos ligavam constantemente para uma pessoa que não estava na casa para pedir informações sobre o que mais teriam que roubar.

A vítima foi localizada e desamarrada na manhã seguinte por um funcionário da fazenda, que teria ido ao local para receber o pagamento. O carro roubado foi localizado pela PM abandonado em uma área rural que fica entre Ecoporanga e Nova Venécia. Uma moto com restrição de furto e roubo também foi apreendida. De acordo com o boletim, ela pode ter sido utilizada por alguns dos indivíduos. Ambos os veículos foram guinchados.