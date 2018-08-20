Família teve carro atingido por tiros na avenida onde jovem foi morta

Família tem carro atingido por tiros na Avenida Brasil, em Vila Velha Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Outra família também teve o carro atingido por tiros na mesma avenida onde a vendedora Thaís de Oliveira Rodrigues , de 22 anos, foi morta na noite do último sábado (18). A Avenida Brasil passa pelos bairros João Goulart e Morada da Barra, em Vila Velha

No dia 15 de julho deste ano, em um sábado à noite, um casal teve o veículo atingido por balas quando passava pela Avenida Brasil, no bairro João Goulart, em Vila Velha. O homem, de 24 anos, e a mulher, de 23 anos, estavam com duas crianças, de 7 anos e 1 ano e 4 meses, no veículo no momento do crime. Ninguém se feriu.

Segundo o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes), a família passava pela via, uma das principais do bairro, quando três homens armados saíram de um terreno baldio ordenando que o carro parasse. Como o motorista não obedeceu à ordem, os criminosos efetuaram vários disparos.

A polícia foi acionada, fez buscas na região e prendeu três suspeitos. Com eles foram encontradas uma pistola com carregadores e 14 munições intactas calibre. 40.

Segundo a Polícia Civil, eles foram autuados por tentativa de homicídio e associação criminosa e foram encaminhados ao presídio. (Com informações do Notícia Agora e da TV Gazeta)

MORTE DE JOVEM

Thaís, que morava no bairro Ulisses Guimarães, havia saído com a tia, a mãe, a irmã e a avó para comprar um bolo para não deixar passar em branco o aniversário de 18 anos da irmã e de 41 da mãe, que nasceram no mesmo dia.

O carro, que era dirigido pela tia, passava pela Avenida Brasil, no bairro Morada da Barra, quando foi atingido pelos disparos. Os vidros estavam abaixados, como determina a lei do tráfico na região. A luz interna do veículo, contudo, não estava acesa, como estabelecem os traficantes. Os dois homens que abordaram o veículo já chegaram atirando e gritando para que parassem. De acordo com testemunhas, foram muitos tiros, mas apenas dois atingiram o carro.

Thaís de Oliveira Rodrigues Crédito: Redes sociais

Além de Thaís, a avó acabou sendo ferida por uma bala, mas foi de raspão. Foi ela quem sentiu primeiro a dor dos tiros. Fui atingida, falou a avó, que estava sentada no banco do carona. Eu também fui. O tiro pegou em mim, mãe, disse Thaís, que estava logo atrás da avó, no banco de trás. Após ser baleada, a vendedora desmaiou no colo da mãe, que estava ao seu lado.