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Em julho

Família teve carro atingido por tiros na avenida onde jovem foi morta

No dia 15 de julho, um casal teve o veículo atingido por balas quando passava pela Avenida Brasil, mesma via onde Thaís Rodrigues, de 22 anos, foi morta neste domingo (20)

Publicado em 20 de Agosto de 2018 às 11:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 ago 2018 às 11:17
Família tem carro atingido por tiros na Avenida Brasil, em Vila Velha Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Outra família também teve o carro atingido por tiros na mesma avenida onde a vendedora Thaís de Oliveira Rodrigues, de 22 anos, foi morta na noite do último sábado (18). A Avenida Brasil passa pelos bairros João Goulart e Morada da Barra, em Vila Velha
No dia 15 de julho deste ano, em um sábado à noite, um casal teve o veículo atingido por balas quando passava pela Avenida Brasil, no bairro João Goulart, em Vila Velha. O homem, de 24 anos, e a mulher, de 23 anos, estavam com duas crianças, de 7 anos e 1 ano e 4 meses, no veículo no momento do crime. Ninguém se feriu.
> O último post de jovem assassinada em Vila Velha
Segundo o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes), a família passava pela via, uma das principais do bairro, quando três homens armados saíram de um terreno baldio ordenando que o carro parasse. Como o motorista não obedeceu à ordem, os criminosos efetuaram vários disparos.
> Jovem é assassinada ao buscar bolo de aniversário em Vila Velha
A polícia foi acionada, fez buscas na região e prendeu três suspeitos. Com eles foram encontradas uma pistola com carregadores e 14 munições intactas calibre. 40.
Segundo a Polícia Civil, eles foram autuados por tentativa de homicídio e associação criminosa e foram encaminhados ao presídio. (Com informações do Notícia Agora e da TV Gazeta)
MORTE DE JOVEM
Thaís, que morava no bairro Ulisses Guimarães, havia saído com a tia, a mãe, a irmã e a avó para comprar um bolo para não deixar passar em branco o aniversário de 18 anos da irmã e de 41 da mãe, que nasceram no mesmo dia.
O carro, que era dirigido pela tia, passava pela Avenida Brasil, no bairro Morada da Barra, quando foi atingido pelos disparos. Os vidros estavam abaixados, como determina a lei do tráfico na região. A luz interna do veículo, contudo, não estava acesa, como estabelecem os traficantes. Os dois homens que abordaram o veículo já chegaram atirando e gritando para que parassem. De acordo com testemunhas, foram muitos tiros, mas apenas dois atingiram o carro.
Thaís de Oliveira Rodrigues Crédito: Redes sociais
Além de Thaís, a avó acabou sendo ferida por uma bala, mas foi de raspão. Foi ela quem sentiu primeiro a dor dos tiros. Fui atingida, falou a avó, que estava sentada no banco do carona. Eu também fui. O tiro pegou em mim, mãe, disse Thaís, que estava logo atrás da avó, no banco de trás. Após ser baleada, a vendedora desmaiou no colo da mãe, que estava ao seu lado.
Ao ver que seus familiares tinham sido atingidos, a tia arrancou com o carro. Um dos pneus acabou estourando, mas não se sabe se também foi por conta dos tiros. Mesmo assim, a tia conseguiu sair do bairro e pediu a ajuda de populares, que levaram Thaís e a avó até o Hospital Santa Mônica, em Itaparica. A jovem chegou a ser socorrida com vida, mas não resistiu e faleceu durante a madrugada deste domingo (20). A avó também foi atendida, mas já recebeu alta.

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