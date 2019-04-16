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Crime em pizzaria

Família entrega comparsa de adolescente que atirou em PM em Guarapari

Adolescente de 16 anos foi identificado após investigações da Polícia Civil e a equipe do Departamento Especializada de Investigações Criminais (DEIC) de Guarapari, que conseguiu provas do caso a partir das imagens de câmeras de segurança da pizzaria

Publicado em 16 de Abril de 2019 às 14:27

Publicado em 

16 abr 2019 às 14:27
Policial foi baleado em assalto a uma pizzaria em Muquiçaba, Guarapari Crédito: Reprodução
O adolescente comparsa do jovem acusado de balear um sargento da PM durante assalto a uma pizzaria na noite desta segunda-feira (15), em Muquiçaba, Guarapari, se entregou na Delegacia Regional de Guarapari nesta terça-feira (16). O outro adolescente, de 17 anos, que atirou contra o PM, ainda não foi localizado, mas já foi identificado.
A família do adolescente de 16 anos foi até a delegacia junto com o rapaz e contou como soube da situação. A mãe disse que filho saiu de casa no início da noite desta segunda (15) e, depois de cerca de 20 minutos, recebeu o vídeo do assalto no celular e reconheceu o filho.
A mãe disse ainda que a família passou a noite preocupada e não teve outras notícias do adolescente, mas que, por volta das 8h desta terça-feira (16), ela e o padrasto encontraram o rapaz no bairro Bela Vista, quando ele teria dito que estava arrependido e que iria se entregar, então o padrasto o levou até a delegacia.
Família entrega comparsa de adolescente que atirou em PM em Guarapari
A polícia afirma que o jovem detido foi identificado após investigações da Polícia Civil e a equipe do Departamento Especializada de Investigações Criminais (DEIC) de Guarapari, que conseguiu provas do caso a partir das imagens de câmeras de segurança da pizzaria.
A polícia classificou o caso como tentativa de latrocínio e, além de apreender um dos adolescentes, identificou o outro, de 17 anos, que foi quem realizou os disparos contra o sargento da PM. Os assaltantes roubaram dinheiro, tablet e celular. Os disparos foram feitos com a arma do militar, que foi levada pelos assaltantes.
A polícia acredita que o outro adolescente, de 17 anos, que efetuou os disparos contra o policial militar, esteja escondido no bairro Bela Vista, em Guarapari, e reforçou o policiamento na região.
O CASO
Um sargento da Polícia Militar foi baleado durante um assalto a uma pizzaria, na noite desta segunda-feira (15), no bairro Muquiçaba, em Guarapari. Dois suspeitos, um deles com uma arma falsa, entraram no estabelecimento levaram dinheiro, tablet e celular. Os disparos feitos pelo bandido foram realizados com a arma do militar, que foi levada pelos bandidos.
Uma câmera de videomonitoramento mostra o momento em que dois suspeitos entram no local, às 20h20. O sargento está sentado, sozinho, dentro do estabelecimento, mexendo no celular. É quando entram os dois bandidos: um deles está de boné e blusa preta enquanto o comparsa está de camisa vermelha. Por não termos a confirmação da idade dos envolvidos, os rostos deles também foram borrados.
VÍDEO
Durante o assalto, o ladrão que está de boné se aproxima do policial, levanta a camisa dele e tira uma arma que está na cintura do militar. O vídeo mostra ainda o PM fazendo o gesto de quem pede calma. Enquanto isso, o bandido de camisa vermelha recolhe os objetos que estão em cima da mesa.
O ladrão então aponta as duas armas para uma pessoa que não está no alcance das câmeras. Durante o tempo que os suspeitos fazem o assalto, o policial permanece com as mãos para o alto, com gestos de quem continua a pedir calma.
No momento de sair do estabelecimento, o suspeito de blusa preta atira contra o policial. O criminoso dispara duas vezes na direção do PM. Um dos tiros acerta a parede, outro atinge a vítima que, mesmo ferida, vai para cima do suspeito.
Durante o tempo em que o PM tenta se defender, o assaltante bate no policial com a arma em punho. Em seguida, os ladrões saem do estabelecimento correndo, enquanto o sargento permanece no chão ferido.
Procurada, a Polícia Militar informou que o sargento foi socorrido por uma viatura e levado a um hospital da região. Após receber os primeiros socorros ele foi encaminhado ao Hospital São Lucas.
ESTADO DE SAÚDE
O sargento está no Hospital São Lucas, onde foi submetido a uma tomografia. O projétil estaria alojado próximo à vértebra C3, mas sem riscos maiores. O militar encontra-se lúcido.

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