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Reféns em culto

Família é feita refém após culto evangélico em Vila Velha

Nove pessoas, entre elas duas crianças de 10 anos, foram trancadas dentro de um banheiro, com cerca de um metro e meio, por aproximadamente 10 minutos

Publicado em 20 de Abril de 2019 às 16:59

Publicado em 

20 abr 2019 às 16:59
Pessoas que foram rendida e assaltadas por bandidos em Cobilândia, Vila Velha Crédito: Ricardo Medeiros
“O tema da semana de oração era renascidos e foi isso que aconteceu conosco ontem. Deus nos deu uma nova oportunidade de vida”. O relato é de uma universitária, 20 anos, mantida refém junto com a família e um grupo de amigos, logo após um bandido invadir a garagem da casa dela, onde era realizado um culto Adventista de Páscoa, na noite de sexta-feira (19), em Cobilândia, Vila Velha.
Nove pessoas, entre elas duas crianças de 10 anos, foram trancadas dentro de um banheiro, com cerca de um metro e meio, por aproximadamente 10 minutos.
Era por volta das 20h30, quando o grupo, sendo sete adultos, foi surpreendido com a chegada do assaltante. As vítimas haviam acabado de fazer uma oração, na garagem da casa de um comerciante de 59 anos, e se preparavam para partilhar uma torta capixaba, em confraternização, quando o criminoso já chegou com a arma na mão.
“Ele entrou, tirou a arma da cintura e logo falou: ‘todo mundo quieto que isso é um assalto’. Estávamos em pé, em um circulo em volta da mesa. Tentei manter a calma para que ele não ficasse nervoso”, contou o comerciante, que foi rendido junto com a esposa e as duas filhas, de 20 e 10 anos.
Após anunciar o assalto, o bandido obrigou os sete adultos que estavam no local a entrarem em um banheiro. Depois, ordenou para as vítima entregarem os celulares e alianças. Enquanto ele roubava o grupo, duas meninas - filha e sobrinha do comerciante - chegaram ao local. As crianças também foram rendidas e obrigadas a entrarem no banheiro.
SAQUE
Após trancar as vítimas, o ladrão ainda obrigou o comerciante a ajudá-lo a roubar outros objetos de valor e a colocar dentro do carro da vítima, um HB20 branco, que estava estacionado em frente ao local. “Ele me tirou do banheiro, mandou eu carregar a TV de 32 polegadas e colocar no meu carro. Quando vi, elejá tinha roubado também uma adega climatizada, um notebook e um videogame Xbox”, contou.
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O suspeito trancou o comerciante novamente dentro do banheiro e fugiu em seguida, levando além do carro e dos objetos da vítima, mais três celulares e as alianças do grupo.
Moradores relataram que um segundo criminoso, que aguardava dentro de um Fiat Pálio escuro, dava cobertura ao assalto na esquina da rua e fugiu junto com o criminoso, no HB20.
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A Polícia Militar foi acionada e recolheu o Fiat Pálio para o pátio da 2ª Delegacia Regional. Segundo a PM, o veículo havia sido roubado um dia antes, na Barra do Jucu. A PM fez buscas na região, mas não conseguiu localizar os suspeitos.
 

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