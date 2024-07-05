Cobilândia

Ex-policial é morto a tiros dentro de ferro-velho em Vila Velha

Whashington Luiz Gonçalves da Silva foi atingido por pelo menos 15 tiros na manhã desta sexta-feira (5); atirador chegou de moto e fugiu após o crime
Redação de A Gazeta

Publicado em 05 de Julho de 2024 às 12:43

Homicídio em Cobilândia, Vila Velha

Um ex-policial militar de 55 anos foi morto a tiros dentro do ferro-velho dele em Cobilândia, Vila Velha, na manhã desta sexta-feira (5). De acordo com o cabo Gildeone, que atendeu a ocorrência, Whashington Luiz Gonçalves da Silva foi atingido por pelo menos 15 tiros, tudo isso na frente do filho de 22 anos. 
Testemunhas informaram que o atirador chegou ao local de motocicleta, se passando por cliente. Ele desceu do veículo e foi até o balcão como se fosse comprar uma peça. Em seguida, chamou Whashington pelo nome, e, logo depois, sacou a arma e disparou na cabeça da vítima. 
"Depois ele pulou o balcão e descarregou a pistola nele. Foram mais de 15 disparos, a maioria na cabeça"
Cabo Gildeone - Policial que atendeu a ocorrência
O filho dele, além de outros funcionários, estavam presentes e viram a cena de terror. Depois dos tiros, o homem saiu tranquilamente, pegou a moto e fugiu.
A repórter Vívia Lima, da TV Gazeta, conversou com uma parente de Whashington, que era conhecido na região como "Batata". Ela disse que o homem não havia relatado nada sobre possíveis ameaças e nem tinha problemas com a Justiça. O estabelecimento vendia peças de carros importados.
A reportagem de A Gazeta pediu mais detalhes às polícias, mas até a publicação desta matéria, a ocorrência ainda estava em andamento. 

