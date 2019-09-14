Ex-marido é autor de sequestro de monitora de van no ES, diz polícia

Delegacia de Itapemirim Crédito: Divulgação | Governo do Estado

sequestrada na tarde desta sexta-feira (13), foi encontrada na tarde deste sábado (14). De acordo com informações da Polícia Civil, o ex-marido é apontado como autor do sequestro e está foragido. A monitora de uma van escolar de Itapemirim, no Litoral Sul do Espírito Santo, que foina tarde desta sexta-feira (13),na tarde deste sábado (14). De acordo com informações da Polícia Civil, o ex-marido é apontado como autor do sequestro e está foragido.

O delegado plantonista da Delegacia Regional de Itapemirim, Thiago Viana, explicou que a vítima estava na localidade de Córrego do Ouro, perto de uma mata fechada.

A monitora foi resgata sem sinais de agressão. Ela foi levada a um hospital para uma avaliação médica, em seguida, encaminhada a um local seguro.

As buscas foram realizadas em conjunto com a Polícia Militar, Guarda Municipal de Marataízes e Polícia Rodoviária Federal. No Córrego do Ouro, foi solicitado apoio do helicóptero do Notaer, pois o local era de difícil acesso.

Localidade de Córrego do Ouro, onde a vítima foi resgatada próxima de uma mata fechada Crédito: Divulgação

HOMEM PRESO POR ENVOLVIMENTO

Nesta sexta-feira (13), o veículo em que a vítima estava foi interceptado por um carro com três ocupantes, na localidade de Santo Amaro, em Itapemirim. Um homem desembarcou e, com uma arma de fogo, rendeu a monitora, a obrigando a entrar no carro.

Durante as diligências, o motorista do carro foi preso em flagrante. Janderson Alves Pereira, 31 anos, é proprietário do veículo usado no sequestro e confirmou, em depoimento, que dirigia no momento do crime. Na residência dele, a polícia encontrou duas armas de fogo.

Janderson foi autuado em flagrante por sequestro e posse ilegal de arma de fogo, e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Marataízes.

Outros envolvidos ainda não foram localizados. "Os levantamentos apontam que o ex marido da vítima é o autor do sequestro, e outras pessoas podem estar envolvidas. As investigações terão continuidade", afirmou Viana.

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