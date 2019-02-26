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Execução

Ex-jogador de futebol é morto a tiros em São Mateus

Matheus Tezolini foi assassinado enquanto andava na rua no bairro Cohab

Publicado em 

26 fev 2019 às 11:40

Publicado em 26 de Fevereiro de 2019 às 11:40

Matheus foi executado com vários tiros quando caminhava pela rua Crédito: Internauta/Reprodução/Facebook
O ex-jogador de futebol Matheus Tezolini, de 23 anos, foi morto a tiros na tarde desta segunda-feira (25) no bairro Cohab, em São Mateus, no Norte do Estado. Ele caminhava por uma rua do bairro quando foi assassinado.
Segundo testemunhas, um veículo Onix se aproximou e o carona atirou várias vezes contra a vítima, que ainda tentou fugir. Outros dois suspeitos, todos encapuzados, saíram do veículo e também atiraram contra Matheus.
Após o crime, os suspeitos deixaram o local. A Polícia Militar realizou buscas na região, mas ninguém foi detido. A Polícia Civil vai investigar o caso.
FUTEBOL
 
Um dirigente da Associação Atlética São Mateus, que preferiu não se identificar, disse que ele jogou na categoria de base (Sub-17) do time no ano de 2012.
Atualmente, estava sem time e trabalhava em um supermercado.
 

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