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Assalto no Transcol

Estudante morto em ônibus queria ser policial e casar, diz pai

Os sonhos de Deivid Jercey, de 18 anos, ficaram pelo caminho depois que ele foi morto durante um assalto dentro do Transcol, na noite deste domingo (25), em Vila Velha

Publicado em 26 de Novembro de 2018 às 13:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 nov 2018 às 13:24
Jeferson Henrique Jercey, pai do estudante morto durante assalto dentro do Transcol Crédito: Marcelo Prest
Tirar a carteira de motorista, casar com a namorada e ser policial militar. Os sonhos de Deivid Jercey, de 18 anos, ficaram pelo caminho depois que o estudante foi morto durante um assalto dentro da linha 619 do Transcol, na noite deste domingo (25), em Vila Velha. Deivid, que não reagiu, acabou morto porque o passageiro que estava ao lado dele não percebeu o assalto, fez um movimento brusco e despertou a reação dos bandidos.
>"Quem anda de ônibus está de luto", diz leitora
"Trabalhava comigo e com o irmão dele, e falava até em ser policial. Sonhava em tirar a carteira de motorista, casar com a namorada que ele tinha, ser alguém na vida, uma pessoa de bem. Jamais (reagiria a um assalto), meu filho nunca ia fazer isso", lamenta o pai, Jeferson Henrique Jercey, de 48 anos.
Estudante morto em ônibus queria ser policial e casar, diz pai
> Morte no Transcol: alvo era passageiro que estava ao lado de estudante
O jovem, descrito pelos familiares como tranquilo e obediente, voltava da casa da namorada, em Jardim Marilândia, também em Vila Velha, quando o crime aconteceu. Deivid não costumava fazer aquele trajeto sozinho e de ônibus.
Geralmente o irmão dele ia buscar ele na casa da namorada, não tem palavras para explicar isso tudo que a gente está passando. Um excelente filho, não tinha vício nenhum. Espero que a Justiça faça a parte dela, que Deus conforte a gente. Está sendo difícil perder um filho novo como ele, jamais eu esperava isso.
Jeferson Henrique Jercey, pai
VELÓRIO E ENTERRO
Deivid Jercey será velado nesta segunda-feira (26), às 14 horas, na Igreja Assembleia de Deus em Balneário Ponta da Fruta. O enterro será às 17 horas, no Cemitério Parque da Paz.
Local onde o estudante Deivid Jercey foi morto durante assalto dentro do Transcol Crédito: Marcelo Prest
POLÍCIA CIVIL
Demandada pelo Gazeta Online, a Polícia Civil informou que a ocorrência foi atendida pelo plantão anterior do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e que, até o momento, nenhum suspeito foi detido.
"O caso seguirá sob investigação. Outras informações não serão passadas no momento, para não atrapalhar o andamento das investigações. Denúncias que auxiliem no trabalho da policia e contribuam para identificação de suspeitos podem ser feitas por meio do Disque - Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br, o sigilo e anonimato são garantidos. No site, é possível a pessoa anexar imagens e vídeos de ações criminosas", diz a nota.
> As linhas do medo: assalto virou rotina em ônibus de Cariacica
Sobre os assaltos a ônibus, a Polícia Civil informou que todos os casos registrados são investigados pela Delegacia Especializada de Crimes Contra os Transportes de Passageiros. "A Polícia trabalha incansavelmente para trazer segurança e prender os suspeitos de crimes. Para isso, a polícia utiliza vários recursos, entre eles, as imagens de videomonitoramento dos ônibus. A Polícia Civil ainda orienta que as vítimas de assaltos a coletivos registrem as ocorrências, para que os casos sejam investigados", concluiu.
GVBUS
A reportagem questionou a GVBus sobre os frequentes assaltos na linha 619 (Itaparica/Balneário Ponta da Fruta). O Gazeta Online perguntou se alguma providência para reduzir os assaltos dentro do coletivo já foi tomada, se foi pedido reforço no policiamento e se os motoristas e cobradores que fazem essa linha recebem algum tipo de orientação com relação a esse tipo de situação. Por nota, a GVBus respondeu: "Questões de segurança pública são com a Sesp".
Deivid Jercey morreu com um tiro no peito dentro de Transcol em Vila Velha Crédito: Reprodução/Facebook
Com informações de Victor Muniz

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