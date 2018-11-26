Jeferson Henrique Jercey, pai do estudante morto durante assalto dentro do Transcol Crédito: Marcelo Prest

Tirar a carteira de motorista, casar com a namorada e ser policial militar. Os sonhos de Deivid Jercey , de 18 anos, ficaram pelo caminho depois que o estudante foi morto durante um assalto dentro da linha 619 do Transcol, na noite deste domingo (25), em Vila Velha. Deivid, que não reagiu, acabou morto porque o passageiro que estava ao lado dele não percebeu o assalto, fez um movimento brusco e despertou a reação dos bandidos.

"Trabalhava comigo e com o irmão dele, e falava até em ser policial. Sonhava em tirar a carteira de motorista, casar com a namorada que ele tinha, ser alguém na vida, uma pessoa de bem. Jamais (reagiria a um assalto), meu filho nunca ia fazer isso", lamenta o pai, Jeferson Henrique Jercey, de 48 anos.

Your browser does not support the audio element. Estudante morto em ônibus queria ser policial e casar, diz pai

O jovem, descrito pelos familiares como tranquilo e obediente, voltava da casa da namorada, em Jardim Marilândia, também em Vila Velha, quando o crime aconteceu. Deivid não costumava fazer aquele trajeto sozinho e de ônibus.

Geralmente o irmão dele ia buscar ele na casa da namorada, não tem palavras para explicar isso tudo que a gente está passando. Um excelente filho, não tinha vício nenhum. Espero que a Justiça faça a parte dela, que Deus conforte a gente. Está sendo difícil perder um filho novo como ele, jamais eu esperava isso. Jeferson Henrique Jercey, pai

VELÓRIO E ENTERRO

Deivid Jercey será velado nesta segunda-feira (26), às 14 horas, na Igreja Assembleia de Deus em Balneário Ponta da Fruta. O enterro será às 17 horas, no Cemitério Parque da Paz.

Local onde o estudante Deivid Jercey foi morto durante assalto dentro do Transcol Crédito: Marcelo Prest

POLÍCIA CIVIL

Demandada pelo Gazeta Online, a Polícia Civil informou que a ocorrência foi atendida pelo plantão anterior do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e que, até o momento, nenhum suspeito foi detido.

"O caso seguirá sob investigação. Outras informações não serão passadas no momento, para não atrapalhar o andamento das investigações. Denúncias que auxiliem no trabalho da policia e contribuam para identificação de suspeitos podem ser feitas por meio do Disque - Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br, o sigilo e anonimato são garantidos. No site, é possível a pessoa anexar imagens e vídeos de ações criminosas", diz a nota.

Sobre os assaltos a ônibus, a Polícia Civil informou que todos os casos registrados são investigados pela Delegacia Especializada de Crimes Contra os Transportes de Passageiros. "A Polícia trabalha incansavelmente para trazer segurança e prender os suspeitos de crimes. Para isso, a polícia utiliza vários recursos, entre eles, as imagens de videomonitoramento dos ônibus. A Polícia Civil ainda orienta que as vítimas de assaltos a coletivos registrem as ocorrências, para que os casos sejam investigados", concluiu.

GVBUS

A reportagem questionou a GVBus sobre os frequentes assaltos na linha 619 (Itaparica/Balneário Ponta da Fruta). O Gazeta Online perguntou se alguma providência para reduzir os assaltos dentro do coletivo já foi tomada, se foi pedido reforço no policiamento e se os motoristas e cobradores que fazem essa linha recebem algum tipo de orientação com relação a esse tipo de situação. Por nota, a GVBus respondeu: "Questões de segurança pública são com a Sesp".

Deivid Jercey morreu com um tiro no peito dentro de Transcol em Vila Velha Crédito: Reprodução/Facebook