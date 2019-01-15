O pai de Luiz Fernando da Conceição Gomes, de 18, morto em ataque Crédito: Kaique Dias

ataque de bandidos que tirou três vidas e deixou duas pessoas feridas no bairro Moscoso e Morro da Piedade, em Vitória, na noite desta segunda-feira (14), foi o estudante Luiz Fernando da Conceição Gomes, de 18 anos. O jardineiro, pai do menino, que prefere não se identificar, disse que foi a namorada do menino quem avisou sobre a situação. Outra vítima do, foi o estudante Luiz Fernando da Conceição Gomes, de 18 anos. O jardineiro, pai do menino, que prefere não se identificar, disse que foi a namorada do menino quem avisou sobre a situação.

O jardineiro diz que era costume do jovem ir a casa da avó, que fica próxima à praça em que a tragédia aconteceu, mas que Luiz Fernando não tinha costume de ficar muito tempo por ali. O pai diz que havia acabado de chegar do serviço quando viu o filho com a namorada indo até um supermercado comprar lanches.

Your browser does not support the audio element. Estudante morto em ataque não tinha costume de ficar na praça

"Ele chegou em casa, fez o lanche e foi na casa da avó dele, como é de costume todo dia ele ir. Ele não ficava na praça, sempre chegada, entrava e ficava com ela no sofá, mas logo voltava para casa, ficava pouco tempo. Depois de uns dois minutos que ele tinha saído eu escutei os tiros, minha esposa falou que eles estava na rua e nisso a namorada dele desceu baleada e gritando que tinha baleado o Luiz Fernando", relata.

A namorada de Luiz Fernando, uma adolescente de 15 anos, foi atingida por um disparo de arma de fogo na região da perna. Ela contou à polícia que estava lanchando com as vítimas quando chegaram dois indivíduos efetuando disparos de armas de fogo.

Praça onde estudante foi morto Crédito: Bernardo Coutinho

"FILHO EXCELENTE"

Assim que soube que o filho havia sido ferido, o jardineiro subiu e chegou a analisar a situação para tentar fazer algo. O pai conta ainda que instruía o filho a ficar em casa e que todos sentiam um clima estranho pelo bairro. Luiz Fernando era morador da Piedade, estudante e não tinha passagens pela polícia.

ENTREVISTA COM O PAI DA VÍTIMA

Como era o Luiz Fernando?

“Meu filho era uma pessoa boa, como todos os meninos, tranquilo, não tinha vício de nada. Ceifaram um menino bom, um menino que eu nunca ouvi dizer que fez nada”.

O que ele fazia quando foi morto?

“Ele foi no supermercado comprar um lanche para ele e a namorada. Depois ele foi na casa da avó, como de costume ele fazia isso todo o dia. Eu creio que antes dele chegar no portão viram ele”.

Como você soube da morte dele?

“Dois minutos depois dele sair de casa eu ouvi os tiros. Na hora minha esposa perguntou onde estava os meninos, mas eles estavam na igreja. O Luiz Fernando que tinha ido na casa da avó. Quando acalmou um pouco, a namorada dele desceu gritando toda ensanguentada e falando que balearam o Luiz Fernando, então eu fui ver. Me deparei com ele caído morto”.

Como você se sentiu pelo crime?

“Fiquei desesperado quando vi ele. Ele era um menino que nunca me deu motivo de nada. Ele era inocente como o outro rapaz que foi morto indo comprar refrigerante”.