Estudante de Medicina tem carro furtado em Vila Velha; veja o vídeo

Um estudante de Medicina de 23 anos teve o carro furtado enquanto estagiava em um posto de Saúde na Avenida Nossa Senhora da Penha, no bairro Ibes, em Vila Velha. O crime aconteceu no último dia 13 de abril.
Imagens de uma câmera de videomonitoramento flagraram o momento em que o suspeito, que estaria de moto, leva o veículo de Amir Nasser Lauar, que registrou a ocorrência na Divisão Especializada de Furtos e Roubos de Veículos.
À reportagem, Amir relatou que deixou o veículo estacionado por volta das 8h15 e, às 10h40, ao retornar ao local, viu que o carro tinha sido furtado. Ele acionou o Ciodes pelo 190.
"Estou estagiando no postinho. É muito triste, a gente já está saindo de casa e se arriscando na pandemia, e ainda tem que passar por uma situação dessa, de prejuízo. Agora estou precisando pegar ônibus e transporte por aplicativo. Não estava preparado para esses gastos", desabafou.