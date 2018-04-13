Estudante baleado em Vitória diz que não viu rosto de bandido

Estudante de publicidade baleado perto da Faesa, em Vitória Crédito: Manoel Neto | TV Gazeta

O estudante de Publicidade, Carlos Eduardo Cardoso, que foi baleado na perna durante uma tentativa de assalto perto da faculdade Faesa, em Vitória, na noite de quinta-feira (12), contou que não viu o rosto dos criminosos. Um dos suspeitos foi morto a tiros minutos depois e o outro está foragido.

O crime aconteceu por volta das 21h desta quinta-feira (12), na Avenida Vitória. A polícia ainda não informou detalhes sobre o crime, que está sob investigação. Um suspeito de assalto, identificado como Gabriel Gomes Dias, morreu e o estudante foi baleado. Ao lado do corpo de Gabriel, foi encontrada uma arma de brinquedo.

A polícia informou que aconteceu uma tentativa de assalto feita por dois criminosos em frente à faculdade. Segundo a polícia, o disparo que atingiu o estudante foi acidental. Sobre o tiro que matou Gabriel, a hipótese é de que o disparo tenha sido feito pelo próprio comparsa da vítima, também de forma acidental.

BALA ATRAVESSOU A PERNA DO ESTUDANTE

Carlos Eduardo contou que a bala atravessou a perna dele, mas que já recebeu alta do hospital e está na casa de parentes. Ele disse ainda que não viu o rosto dos assaltantes.

Eu saí da aula mais cedo e fui para o ponto de ônibus. Vi que duas pessoas anunciaram o assalto, corri e ouvi uns três disparos. Senti algo na minha perna e corri para dentro da faculdade. Lá me atenderam, me pediram para esperar o socorro e eu fui atendido. Não vi o rosto dos assaltantes e não sei dizer se era o que anunciou o assalto era mesmo que caiu morto, contou.

Carlos Eduardo contou que o local sempre foi perigoso para os estudantes. "Ali sempre foi muito inseguro, tem relatos de assalto. É triste saber que a gente não tem segurança na Avenida Vitória. Agora, a gente tem que voltar a estudar, mesmo com medo. Tem que voltar, tem que continuar", completou o estudante.

Na manhã desta sexta-feira (13), o corpo de Gabriel aguardava a liberação do Departamento Médico Legal (DML) de Vitória. Familiares estiveram no local, mas não quiseram dar entrevistas.

No entanto, a irmã dele contou que Gabriel tinha saído da cadeia havia um mês onde cumpria pena por roubo. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Crimes Contra a Vida de Vitória.

RELATO

A estudante de publicidade Amanda Lobos, de 18 anos, é da mesma turma do rapaz que levou um tiro na perna. Ela contou que não chegou a ver a tentativa de assalto, mas correu ao perceber os tiros.

"O Eduardo estava caminhando na minha frente, eu estava indo para o estacionamento da faculdade. Fomos liberados da aula mais cedo, às 21h, e o normal é às 22h, então era um horário de pouco movimento na rua. Eu só vi na hora que o Eduardo começou a correr e passou voltando por mim, então ouvi os tiros e comecei a correr também, logo depois ele foi baleado", descreveu.

Amanda disse também que Eduardo relatou que viu a tentativa de assalto, e que por isso correu. Ela não viu de onde partiram os tiros contra o criminoso.