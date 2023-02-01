ES fecha janeiro com segundo menor número de homicídios em 27 anos

"São 24 horas trabalhando contra a criminalidade, prendendo traficantes, homicidas e apreendendo armas de fogo, que é um foco do programa Estado Presente. Não temos nada a comemorar, mas precisa ser registrada a evolução do Espírito Santo, que sai de mais de 2 mil assassinatos em 2009, para menos de mil, em 2022", afirmou o coronel Alexandre Ramalho, secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social.