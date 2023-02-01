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Dados da Sesp

ES fecha janeiro com segundo menor número de homicídios em 27 anos

Primeiro mês de 2023 registrou 95 mortes violentas no Estado; números foram divulgados pela Secretaria Estadual da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 fev 2023 às 16:51

Publicado em 01 de Fevereiro de 2023 às 16:51

Em janeiro de 2023 foram registrados 95 assassinatos no Espírito Santo. O número é o segundo menor para o período desde 1996, quando a série histórica começou. Em 2022, foram 96 mortes violentas no primeiro mês do ano. O melhor resultado, de acordo com a Secretaria Estadual da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), foi o de 2016, com 94 homicídios dolosos.
Norte do Estado apresentou redução de 23,8%, com 16 casos, contra 21 do ano passado. A região Serrana também diminuiu o número de mortes, com três homicídios no mês passado contra seis em janeiro de 2022.
As regiões Metropolitana e Noroeste, segundo a Sesp, tiveram empate com o período anterior: foram 50 e 14 assassinatos registrados, respectivamente. A única região que apresentou aumento foi a Sul, com 12 mortes em 2023, contra cinco em janeiro de 2022.
"São 24 horas trabalhando contra a criminalidade, prendendo traficantes, homicidas e apreendendo armas de fogo, que é um foco do programa Estado Presente. Não temos nada a comemorar, mas precisa ser registrada a evolução do Espírito Santo, que sai de mais de 2 mil assassinatos em 2009, para menos de mil, em 2022", afirmou o coronel Alexandre Ramalho, secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social.
ES fecha janeiro com segundo menor número de homicídios em 27 anos

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