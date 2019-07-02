Engavetamento entre três carros deixa uma pessoa ferida em Vila Velha

Um engavetamento entre três carros deixou uma pessoa ferida, na noite desta segunda-feira (01), na Avenida Carlos Lindenberg, em. A pessoa que ainda não foi identificada precisou ser socorrida pelo

O acidente aconteceu quando um carro, modelo Corsa, não conseguiu frear e acabou colidindo em um Celta, que com o impacto bateu em um Fiat Uno. De acordo com testemunhas a vítima foi retirada do veículo pelo porta-malas do veículo.