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Avenida Carlos Lindenberg

Engavetamento entre três carros deixa uma pessoa ferida em Vila Velha

De acordo com testemunhas a vítima foi retirada do veículo pelo porta-malas do veículo

Publicado em 

02 jul 2019 às 01:59

Publicado em 02 de Julho de 2019 às 01:59

Engavetamento em Vila Velha Crédito: Reprodução | Internauta
Um engavetamento entre três carros deixou uma pessoa ferida, na noite desta segunda-feira (01), na Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha. A pessoa que ainda não foi identificada precisou ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros.
O acidente aconteceu quando um carro, modelo Corsa, não conseguiu frear e acabou colidindo em um Celta, que com o impacto bateu em um Fiat Uno. De acordo com testemunhas a vítima foi retirada do veículo pelo porta-malas do veículo. 
Além do Corpo de Bombeiros, a Guarda Municipal de Vila Velha também esteve no local. A vítima foi levada um um hospital pela equipe dos bombeiros.
O trânsito ficou parado e a Guarda bloqueou a entrada para o Bairro Aribiri. Os motoristas precisaram dar a volta pelo Terminal do Ibes.
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