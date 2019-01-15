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Crime brutal

Encapuzados espancam e matam jovem a facadas em Jaguaré

Três suspeitos invadiram a casa da vítima e começaram a agredi-la na frente da família. O rapaz tentou fugir, foi seguido pelos acusados e acabou ferido a facadas. Ele foi socorrido com vida, mas morreu no hospital. Os criminosos fugiram após o crime

Publicado em 

15 jan 2019 às 14:17

Publicado em 15 de Janeiro de 2019 às 14:17

A Delegacia de Jaguaré, no Norte do Estado: um delegado, três policiais e falta de um veículo adequado para transportar os presos. Crédito: Divulgação
Uma família de Jaguaré, região Norte do Estado, passou por momentos de terror na noite desta segunda-feira (14). Três suspeitos encapuzados invadiram a casa onde morava um jovem de 29 anos, no bairro Boa Vista I, e espancaram a vítima na frente da mulher e da enteada de 12 anos. O rapaz tentou fugir das agressões, foi seguido pelos acusados e acabou esfaqueado. Ele foi socorrido com vida e levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.
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De acordo com a Polícia Militar, uma guarnição foi até o local e encontrou Adeilson Gomes Pinheiro caído no chão. Ele foi socorrido e encaminhado para o hospital da cidade. O jovem foi socorrido pela médica plantonista, mas morreu na unidade de saúde. A médica constatou seis ferimentos no dorso e dois na cabeça da vítima, causados por faca.
Testemunhas contaram para os policiais que ouviram três disparos de arma de fogo. Além disso, a PM foi informada que Adeilson estava em sua residência com a mulher e a adolescente quando os três homens encapuzados arrombaram a porta da cozinha e entraram na casa. Logo em seguida, eles começaram a espancar o jovem na frente da família.
Ainda segundo a PM, Adeilson tentou fugir e correu em direção ao quintal. No entanto, foi perseguido pelos acusados, que bateram no rapaz e o feriram a facadas. Logo depois, os suspeitos fugiram. Os militares realizam buscas na região, mas não encontraram os criminosos.
Em nota, a Polícia Civil explicou que, até o momento, nenhum suspeito foi detido. O caso está sob investigação da Delegacia de Polícia de Jaguaré e mais informações não foram repassadas para não atrapalhar as investigações. Denúncias podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia 181 ou do site disquedenuncia181.es.gov.br.
Encapuzados espancam e matam jovem a facadas em Jaguaré

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