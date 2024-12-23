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Empresário vai parar em hospital após briga por som alto em Marataízes

Dono do equipamento teria dado um empurrão na vítima, na Praia da Areia Preta, no Litoral Sul do Espírito Santo

Publicado em 23 de Dezembro de 2024 às 14:52

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

23 dez 2024 às 14:52
Gilson Lourenço Rosa, empresário hospitalizado após briga por som alto em Cachoeiro de Itapemirim
Gilson Lourenço Rosa, empresário hospitalizado após briga por som alto em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Redes sociais
O empresário do ramo de alimentos Gilson Lourenço Rosa, de 67 anos, de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, está internado em um hospital após sofrer uma queda e bater a cabeça no chão, durante um desentendimento por conta de som alto, na tarde de domingo (22). O dono do equipamento em um carro teria dado um empurrão na vítima, na Praia da Areia Preta, em Marataízes, no Litoral Sul do Estado. 
Segundo relato de populares, o caso aconteceu após o homem recusar o pedido de Gilson Rosa para abaixar o volume do som. Após a agressão, o dono do equipamento foi embora do local sem prestar socorro. O fato deixou amigos do empresário revoltados.
Na manhã desta segunda-feira (23), o prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Victor Coelho, desejou melhoras ao empresário em uma rede social. "Estamos orando pela sua recuperação. Que mundo é esse?", escreveu. 
Gilson Rosa está internado em Itapemirim, também no Litoral Sul do Espírito Santo. Segundo a família do empresário, seu quadro é estável e ele já está conversando. Foram realizados exames neurológicos, que não apontaram nenhum dano. O empresário deve ser transferido para um hospital particular em Cachoeiro.
A Polícia Militar, por meio de nota, informou que não foi acionada. A Polícia Civil também não localizou registro do fato. Acrescentou que o crime de lesão corporal depende da manifestação da vítima para que seja investigado.
A corporação orienta que a vítima registre a ocorrência, pessoalmente em uma delegacia ou por meio da Delegacia Online, no endereço https://delegaciaonline.sesp.es.gov.br. É importante reunir materiais ou informações que possam auxiliar a polícia na investigação, como evidências, testemunhas ou qualquer prova relacionada ao caso.

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