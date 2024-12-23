Empresário vai parar em hospital após briga por som alto em Marataízes

Gilson Lourenço Rosa, empresário hospitalizado após briga por som alto em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Redes sociais

O empresário do ramo de alimentos Gilson Lourenço Rosa, de 67 anos, de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, está internado em um hospital após sofrer uma queda e bater a cabeça no chão, durante um desentendimento por conta de som alto, na tarde de domingo (22). O dono do equipamento em um carro teria dado um empurrão na vítima, na Praia da Areia Preta, em Marataízes , no Litoral Sul do Estado.

Segundo relato de populares, o caso aconteceu após o homem recusar o pedido de Gilson Rosa para abaixar o volume do som. Após a agressão, o dono do equipamento foi embora do local sem prestar socorro. O fato deixou amigos do empresário revoltados.

Na manhã desta segunda-feira (23), o prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Victor Coelho, desejou melhoras ao empresário em uma rede social. "Estamos orando pela sua recuperação. Que mundo é esse?", escreveu.

Gilson Rosa está internado em Itapemirim, também no Litoral Sul do Espírito Santo. Segundo a família do empresário, seu quadro é estável e ele já está conversando. Foram realizados exames neurológicos, que não apontaram nenhum dano. O empresário deve ser transferido para um hospital particular em Cachoeiro.

A Polícia Militar, por meio de nota, informou que não foi acionada. A Polícia Civil também não localizou registro do fato. Acrescentou que o crime de lesão corporal depende da manifestação da vítima para que seja investigado.