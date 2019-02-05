Empresário vai atrás de bandidos após ser assaltado em Itaparica

Assaltado por três bandidos armados em uma pizzaria de Vila Velha, um empresário de 38 anos perseguiu os criminosos por cerca de cinco quilômetros e ajudou policiais militares a prender os criminosos. O crime aconteceu às 19h30 desta segunda-feira (04).
O empresário, que preferiu não se identificar, contou que estava à mesa com mais dois amigos. A pizzaria fica na esquina da avenida Saturnino Rangel Mauro com a Rua Itaúnas, em Itaparica. Segundo ele, haviam mais clientes no interior do estabelecimento, mas ninguém foi rendido.
“Os bandidos pararam o carro em frente à pizzaria. Dois deles desceram, simularam estar armados e exigiram nossos celulares. Um deles ameaçou atirar na gente. Entregamos os aparelhos e eles foram embora no carro”, disse a vítima.
Quando os bandidos fugiram, o empresário acionou a polícia, entrou no carro dele e seguiu os criminosos. “Fui sozinho mesmo. Garanti uma distância segura para mim e fui conversando com a polícia, passando informações de localização”, relembra.
Os bandidos foram abordados pelos militares na avenida Henrique Moscoso, no centro do município. Com eles, a polícia apreendeu um revólver calibre 32 e três aparelhos celulares. Todos foram encaminhados para a 2ª Delegacia Regional.