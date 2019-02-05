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Vila Velha

Empresário vai atrás de bandidos após ser assaltado em Itaparica

O empresário, que preferiu não se identificar, contou que estava à mesa com mais dois amigos, quando foi abordado pelos criminosos

Publicado em 

05 fev 2019 às 00:40

Publicado em 05 de Fevereiro de 2019 às 00:40

Delegacia Regional de Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva
Assaltado por três bandidos armados em uma pizzaria de Vila Velha, um empresário de 38 anos perseguiu os criminosos por cerca de cinco quilômetros e ajudou policiais militares a prender os criminosos. O crime aconteceu às 19h30 desta segunda-feira (04).
O empresário, que preferiu não se identificar, contou que estava à mesa com mais dois amigos. A pizzaria fica na esquina da avenida Saturnino Rangel Mauro com a Rua Itaúnas, em Itaparica. Segundo ele, haviam mais clientes no interior do estabelecimento, mas ninguém foi rendido.
“Os bandidos pararam o carro em frente à pizzaria. Dois deles desceram, simularam estar armados e exigiram nossos celulares. Um deles ameaçou atirar na gente. Entregamos os aparelhos e eles foram embora no carro”, disse a vítima.
Quando os bandidos fugiram, o empresário acionou a polícia, entrou no carro dele e seguiu os criminosos. “Fui sozinho mesmo. Garanti uma distância segura para mim e fui conversando com a polícia, passando informações de localização”, relembra.
Os bandidos foram abordados pelos militares na avenida Henrique Moscoso, no centro do município. Com eles, a polícia apreendeu um revólver calibre 32 e três aparelhos celulares. Todos foram encaminhados para a 2ª Delegacia Regional. 

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