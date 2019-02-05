Empresário vai atrás de bandidos após ser assaltado em Itaparica

Delegacia Regional de Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva

Assaltado por três bandidos armados em uma pizzaria de Vila Velha, um empresário de 38 anos perseguiu os criminosos por cerca de cinco quilômetros e ajudou policiais militares a prender os criminosos. O crime aconteceu às 19h30 desta segunda-feira (04).

O empresário, que preferiu não se identificar, contou que estava à mesa com mais dois amigos. A pizzaria fica na esquina da avenida Saturnino Rangel Mauro com a Rua Itaúnas, em Itaparica. Segundo ele, haviam mais clientes no interior do estabelecimento, mas ninguém foi rendido.

“Os bandidos pararam o carro em frente à pizzaria. Dois deles desceram, simularam estar armados e exigiram nossos celulares. Um deles ameaçou atirar na gente. Entregamos os aparelhos e eles foram embora no carro”, disse a vítima.

Quando os bandidos fugiram, o empresário acionou a polícia, entrou no carro dele e seguiu os criminosos. “Fui sozinho mesmo. Garanti uma distância segura para mim e fui conversando com a polícia, passando informações de localização”, relembra.