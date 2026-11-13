Empresário suspeito de esconder drogas em açougue é preso em Alegre

Foi preso nesta sexta-feira (13) o empresário Antônio Marcos Oliveira Mataveli, de 27 anos, em Alegre, no Sul do Espírito Santo. Contra ele havia um mandado de prisão preventiva por tráfico de drogas e era considerado foragido.





Segundo a Polícia Civil, Antônio compareceu espontaneamente à 6ª Delegacia Regional do município e se entregou. A investigação indica que o açougue que pertence ao empresário seria utilizado para esconder entorpecentes.





A reportagem tenta localizar a defesa de Antônio. O espaço segue aberto para manifestação.