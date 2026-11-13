ENTRAR
SAIR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

AGazeta
AGazeta

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Investigação

Empresário suspeito de esconder drogas em açougue é preso em Alegre

Segundo a Polícia Civil, Antônio compareceu espontaneamente à 6ª Delegacia Regional do município e se entregou

Publicado em 13 de Novembro de 2026 às 16:33

Pedro Nunes

Pedro Nunes

Publicado em 

13 nov 2026 às 16:33
Família que morreu em acidente na BR 101, em Jaguaré, foi velada e enterrada em Cariacica
Antônio Marcos é investigado por tráfico de drogas
 Crédito: Policia Civil 

Foi preso nesta sexta-feira (13) o empresário Antônio Marcos Oliveira Mataveli, de 27 anos, em Alegre, no Sul do Espírito Santo. Contra ele havia um mandado de prisão preventiva por tráfico de drogas e era considerado foragido. 


Segundo a Polícia Civil, Antônio compareceu espontaneamente à 6ª Delegacia Regional do município e se entregou. A investigação indica que o açougue que pertence ao empresário seria utilizado para esconder entorpecentes.


A reportagem tenta localizar a defesa de Antônio. O espaço segue aberto para manifestação. 

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Região sul do ES Polícia Civil Iúna Alegre
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

UFES
Ufes e Ifes vão buscar recursos de Acordo do Rio Doce para reformas e modernização
Presidente Odorico Roman, vice Rafael Lima e executivo Paulo Pelaipe e Renato convivem com série de transfer bans
Grêmio sofre quinto transfer ban e se isola como time mais punido do Brasil
Carlo Ancelotti, treinador da Seleção brasileira
Ancelotti diz que período de testes acaba nos jogos contra Japão e Singapura

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.