O empresário, de 52 anos, sequestrado e amarrado a uma árvore na manhã de segunda-feira (17), em Cariacica, viveu momentos de angústia e medo. Após conseguir se libertar e pedir socorro no bairro Padre Gabriel, ele ainda foi confundido com o criminoso por policiais militares e chegou a ser algemado.
O sequestro começou em Cruzeiro do Sul, no mesmo município, quando ele estacionava a própria caminhonete. A esposa da vítima desceu e, enquanto desligava o veículo, a vítima foi surpreendida pelo suspeito que apontou uma pistola e o obrigou a ir para o banco do carona.
O criminoso tomou a condução da caminhonete e levou o empresário até uma região de mata que fica entre os bairros Padre Gabriel e Nova Betânia, em Viana. Em entrevista a repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, ele deu detalhes dos momentos de terror vividos.
Empresário sequestrado em Cariacica foi confundido com bandido
"Ele entrou no carro e saiu disparado para a Leste-Oeste, me levando para Padre Gabriel. Me ameaçou muito, me deu coronhada no peito, falava que queria dinheiro, que eu tinha que fazer pix para ele, se não ia me matar"
Durante o trajeto, o criminoso ainda perguntou se o carro do empresário tinha rastreador e avisou que iria matá-lo caso a caminhonete fosse bloqueada.
O suspeito levou a vítima para dentro da mata, onde a amarrou em uma árvore, pegou o celular do empresário e o obrigou a repassar as senhas bancárias.
"Me levou até um lugar muito deserto, encostou o carro debaixo de uma árvore, pegou umas cordas que eu mesmo tinha no carro, me amarrou e ameaçou. Tive que anotar as senhas das contas bancárias para ele e fazer pix de uma conta para outra para ele ver se funcionava. Ele disse que se não conseguisse, ia voltar e me matar", contou o empresário.
Depois de um tempo, a vítima conseguiu se soltar, rastejou até um trecho do Rio Formate, atravessou nadando e pediu ajuda em uma casa da região.
"Consegui com muita dificuldade me soltar e sair rastejando para ele não me ver. Quando avistei o carro, me abaixei novamente e vi o rio Formate e pulei no rio. Atravessei com muita dificuldade, achei uma casa próxima e pedi socorro"
Ele foi socorrido pela dona da residência, que ainda emprestou o telefone para que ele ligasse para a esposa.
Algemado
Sujo por conta da lama do rio, ele pediu a dona da casa para tomar um banho de mangueira até o socorro chegar. Neste momento, o empresário percebeu um helicóptero sobrevoando a região e viaturas da Polícia Militar surgiram logo depois.
Ao verem a vítima, os policiais teriam confundido a vítima com o criminoso.
"Quando a viatura chegou, mandaram eu deitar no chão, foi mais humilhante ainda, e eu falando meu nome e quem eu era. Chegou um sargento conhecido meu e me reconheceu "
Trauma
O empresário contou ainda à reportagem da TV Gazeta que pensou que nunca mais veria a família.
'Não tem explicação. Se pudesse, entrava em um bolha e não via ninguém, ficar só com minha família, não consigo pensar em nada, foi muito difícil."
Perseguição
Após o sequestro do marido, a mulher da vítima abordou uma equipe da Polícia Militar, em Campo Grande, e informou que o carro deles havia sido roubado e o marido levado durante a fuga. Com ajuda do localizador do veículo, a polícia encontrou o criminoso. O assaltante ainda tentou fugir com a caminhonete do empresário, bateu em uma árvore e fugiu a pé pela mata.
A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV) e, até o momento, nenhum suspeito foi detido e o veículo consta como recuperado. Detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.
Sobre a abordagem a vítima, a Polícia Militar esclareceu que não recebeu nenhum tipo de reclamação ou questionamento direcionados à ação policial em questão.
"A Instituição esclarece que qualquer cidadão que se sinta prejudicado por uma intervenção policial pode comparecer à Corregedoria, que possui um plantão 24h, e registrar sua versão dos fatos para a devida apuração", disse por meio de nota.