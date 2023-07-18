O sequestro começou em Cruzeiro do Sul, no mesmo município, quando ele estacionava a própria caminhonete. A esposa da vítima desceu e, enquanto desligava o veículo, a vítima foi surpreendida pelo suspeito que apontou uma pistola e o obrigou a ir para o banco do carona.

O criminoso tomou a condução da caminhonete e levou o empresário até uma região de mata que fica entre os bairros Padre Gabriel e Nova Betânia, em Viana. Em entrevista a repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, ele deu detalhes dos momentos de terror vividos.

Your browser does not support the audio element. Empresário sequestrado em Cariacica foi confundido com bandido

"Ele entrou no carro e saiu disparado para a Leste-Oeste, me levando para Padre Gabriel. Me ameaçou muito, me deu coronhada no peito, falava que queria dinheiro, que eu tinha que fazer pix para ele, se não ia me matar" X. - Empresário

Durante o trajeto, o criminoso ainda perguntou se o carro do empresário tinha rastreador e avisou que iria matá-lo caso a caminhonete fosse bloqueada.

O suspeito levou a vítima para dentro da mata, onde a amarrou em uma árvore, pegou o celular do empresário e o obrigou a repassar as senhas bancárias.

"Me levou até um lugar muito deserto, encostou o carro debaixo de uma árvore, pegou umas cordas que eu mesmo tinha no carro, me amarrou e ameaçou. Tive que anotar as senhas das contas bancárias para ele e fazer pix de uma conta para outra para ele ver se funcionava. Ele disse que se não conseguisse, ia voltar e me matar", contou o empresário.

Depois de um tempo, a vítima conseguiu se soltar, rastejou até um trecho do Rio Formate, atravessou nadando e pediu ajuda em uma casa da região.

"Consegui com muita dificuldade me soltar e sair rastejando para ele não me ver. Quando avistei o carro, me abaixei novamente e vi o rio Formate e pulei no rio. Atravessei com muita dificuldade, achei uma casa próxima e pedi socorro" X. - Empresário

Ele foi socorrido pela dona da residência, que ainda emprestou o telefone para que ele ligasse para a esposa.

O empresário conseguiu se soltar das cordas e pediu socorro a moradores Crédito: Fabrício Christ

Algemado

Sujo por conta da lama do rio, ele pediu a dona da casa para tomar um banho de mangueira até o socorro chegar. Neste momento, o empresário percebeu um helicóptero sobrevoando a região e viaturas da Polícia Militar surgiram logo depois.

Ao verem a vítima, os policiais teriam confundido a vítima com o criminoso.

"Quando a viatura chegou, mandaram eu deitar no chão, foi mais humilhante ainda, e eu falando meu nome e quem eu era. Chegou um sargento conhecido meu e me reconheceu " X. - Empresário

Trauma

O empresário contou ainda à reportagem da TV Gazeta que pensou que nunca mais veria a família.

'Não tem explicação. Se pudesse, entrava em um bolha e não via ninguém, ficar só com minha família, não consigo pensar em nada, foi muito difícil."

Perseguição

Após o sequestro do marido, a mulher da vítima abordou uma equipe da Polícia Militar, em Campo Grande, e informou que o carro deles havia sido roubado e o marido levado durante a fuga. Com ajuda do localizador do veículo, a polícia encontrou o criminoso. O assaltante ainda tentou fugir com a caminhonete do empresário, bateu em uma árvore e fugiu a pé pela mata.

Caminhonete do empresário sequestrado em Cariacica foi localizada em um matagal Crédito: Leitor A Gazeta

Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV) e, até o momento, nenhum suspeito foi detido e o veículo consta como recuperado. Detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.

Sobre a abordagem a vítima, a Polícia Militar esclareceu que não recebeu nenhum tipo de reclamação ou questionamento direcionados à ação policial em questão.