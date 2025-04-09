Empresário é preso na Serra após ex-companheira denunciar stalking

Um empresário de 61 anos, identificado como Wilton Guerreiro de Holanda, acabou preso depois que a ex-companheira dele foi até a delegacia denunciar que estava sendo perseguida e ameaçada pelo idoso. A investigação por stalking (perseguição) começou e, logo nos primeiros dias, os policias descobriram que o homem tinha dois mandados de prisão em aberto por roubo, nos anos de 2017 e 2019. Por conta disso, ele foi capturado no bairro Lagoa Juara, na Serra, na última sexta-feira (4).
O delegado Brenno Andrade, da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC), contou que a vítima fez a denúncia na última quarta-feira (2). Ela relatou que estava sendo perseguida pelo ex-companheiro, que mandava mensagens com ameaças, procurava ela por ligação e também ia ao encontro da mulher pessoalmente. A moça também detalhou que teve fotos íntimas vazadas.
"Em uma conversa que ele enviou para ela, ele foi enfático em falar que ela poderia procurar a polícia, mas que a polícia não o acharia. Iniciamos as investigações e constatamos que ele tinha dois mandados de prisão por condenação pelo crime de roubo. Também tomamos conhecimento de que ele já tinha sido investigado por estelionato pela Delegacia de Defraudações, e iniciamos os levantamentos para tentar localizá-lo", pontuou o delegado.
Dois dias depois, o homem foi encontrado em casa, na Serra, e foi preso pelos dois crimes de roubo pelos quais ele havia sido condenado. Agora, a investigação por stalking contra a ex-companheira continua.
Mensagens com ameaças
A vítima de perseguição mostrou para a polícia algumas mensagens que o suspeito mandava (veja acima). Em uma das conversas, o empresário diz que o propósito dele "furar peitos, riscar a cara, dar três facadas no pescoço e duas na barriga". Ele ainda reforçava que a mulher poderia chamar a polícia, mas que seria difícil ele ser localizado.