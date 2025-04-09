Empresário é preso na Serra após ex-companheira denunciar stalking

Wilton Guerreiro de Holanda, de 61 anos, preso por stalking Crédito: Polícia Civil

Um empresário de 61 anos, identificado como Wilton Guerreiro de Holanda, acabou preso depois que a ex-companheira dele foi até a delegacia denunciar que estava sendo perseguida e ameaçada pelo idoso. A investigação por stalking (perseguição) começou e, logo nos primeiros dias, os policias descobriram que o homem tinha dois mandados de prisão em aberto por roubo, nos anos de 2017 e 2019. Por conta disso, ele foi capturado no bairro Lagoa Juara, na Serra , na última sexta-feira (4).

O delegado Brenno Andrade, da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC), contou que a vítima fez a denúncia na última quarta-feira (2). Ela relatou que estava sendo perseguida pelo ex-companheiro, que mandava mensagens com ameaças, procurava ela por ligação e também ia ao encontro da mulher pessoalmente. A moça também detalhou que teve fotos íntimas vazadas.

"Em uma conversa que ele enviou para ela, ele foi enfático em falar que ela poderia procurar a polícia, mas que a polícia não o acharia. Iniciamos as investigações e constatamos que ele tinha dois mandados de prisão por condenação pelo crime de roubo. Também tomamos conhecimento de que ele já tinha sido investigado por estelionato pela Delegacia de Defraudações, e iniciamos os levantamentos para tentar localizá-lo", pontuou o delegado.

Dois dias depois, o homem foi encontrado em casa, na Serra, e foi preso pelos dois crimes de roubo pelos quais ele havia sido condenado. Agora, a investigação por stalking contra a ex-companheira continua.

Mensagens com ameaças

Empresário enviava mensagens com ameaças para a ex-companheira Crédito: Polícia Civil