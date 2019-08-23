Empresário dono de posto é preso em condomínio de luxo na Serra

O empresário foi preso no dia 16 de agosto e encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de Viana II

O delegado Rafael Azevedo, responsável pela investigação, informou que o empresário possuía um mandado de prisão em aberto pela receptação de um trator, avaliado em aproximadamente R$ 180 mil. Além disso, ele é suspeito de fazer parte de uma quadrilha que atua na compra de máquinas agrícolas roubadas.

"Já tínhamos prendido um funcionário dele e o autor do roubo do trator. Acreditamos que ele fugiu para o Espírito Santo ao saber que estava sendo procurado pela polícia. Ele é investigado por vários outros furtos e roubos de máquinas aqui em Minas Gerais e também no Espírito Santo", destacou.