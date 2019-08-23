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Receptação

Empresário dono de posto é preso em condomínio de luxo na Serra

O empresário, que é mineiro, possui mais de 50 postos de gasolina em Minas Gerais e no Espírito Santo

Publicado em 23 de Agosto de 2019 às 16:37

Aramylle Bastos Locatelli

Aramylle Bastos Locatelli

Publicado em 

23 ago 2019 às 16:37
O empresário foi preso no dia 16 de agosto e encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de Viana II Crédito: Divulgação
O dono de uma rede com mais de 50 postos de gasolina foi preso na última semana em um condomínio de luxo, em Jacaraípe, na Serra. Ele é investigado por fazer parte de uma quadrilha que compra máquinas agrícolas roubadas. 
O empresário, que é mineiro, possui postos de gasolina no Estado e também em Minas Gerais. A prisão dele foi feita pela Delegacia Especializada de Investigação de Furtos e Roubo de Carga de Minas Gerais com apoio da Polícia Civil do Espírito Santo. 
> Quatro são presos por suspeita de participação em roubo de carga de ouro
O delegado Rafael Azevedo, responsável pela investigação, informou que o empresário possuía um mandado de prisão em aberto pela receptação de um trator, avaliado em aproximadamente R$ 180 mil. Além disso, ele é suspeito de fazer parte de uma quadrilha que atua na compra de máquinas agrícolas roubadas.
"Já tínhamos prendido um funcionário dele e o autor do roubo do trator. Acreditamos que ele fugiu para o Espírito Santo ao saber que estava sendo procurado pela polícia. Ele é investigado por vários outros furtos e roubos de máquinas aqui em Minas Gerais e também no Espírito Santo", destacou. 
> Maior ladrão de cargas do ES é preso em prédio de luxo em Vitória
O empresário foi preso no dia 16 de agosto e encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de Viana II. De acordo com a Secretaria de Justiça do Espírito Santo (Sejus), ele foi solto na tarde desta quinta-feira (23), após o vencimento do pedido de prisão temporária. 

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