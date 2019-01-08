Empresário capixaba é preso pela Interpol por aplicar golpes milionários

Empresário capixaba preso pela Interpol na Itália Crédito: Reprodução/Facebook

Itália pela International Criminal Police Organization (Interpol) no dia 19 de dezembro acusado de estelionato. Ele aplicou um golpe de R$ 10 milhões em um empresário de Vila Velha. Um empresário capixaba e agente de mercado financeiro identificado como Felipe Médice Toscano, de 33 anos, foi preso napela International Criminal Police Organization () no dia 19 de dezembro acusado de estelionato. Ele aplicou um golpe de R$ 10 milhões em um empresário de

Dinamarca e na Holanda. O inquérito chegou nas mãos da polícia em setembro de 2018, mês em que começou a investigação. Em 2014, a vítima conheceu o estelionatário, que começou a mostrar o suposto dia a dia de trabalho para ganhar confiança. No ano seguinte, em dezembro, ele conseguiu com que esse empresário fizesse uma aplicação financeira nae na

A partir daí, desde 2015 até março de 2018, Felipe repassava um retorno falso dessas aplicações, também falsas - como saldo, extrato e outros. Ele chegou a inventar um site e aplicativo falsos para que a vítima pudesse consultar o dinheiro aplicado.

Defa), Rhaiana Bremenkamp, explicou que o acusado aplica este golpe desde 2013. Em coletiva de imprensa realizada nesta terça-feira (8), a delegada titular da Delegacia Especializada de Defraudações e Falsificações (), Rhaiana Bremenkamp, explicou que o acusado aplica este golpe desde 2013.

"Ele criou sites falsos de banco, aplicativos falsos e induzia as vítimas a acreditarem que esse dinheiro estava sendo aplicado no exterior, mas na realidade ele ficava com a quantia das vítimas. Estamos verificando se essas instituições financeiras estão participando dessa fraude ou se foi uma negligência", disse.

Após a denúncia da vítima de Vila Velha, a polícia recebeu outras denúncias, e investiga um caso de que uma outra vítima do Espírito Santo chegou a repassar uma quantia de US$ 5 milhões. As vítimas perceberam que se tratava de um golpe quando pediam a quantia de volta para Felipe e ele desconversava. Até que ele foi para a Itália.