Empresária é presa após beber e atropelar universitária em Jacaraípe

Renata Ferreira do Valle foi presa após atropelar universitária Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Uma ciclista foi atropelada na Avenida Abdo Saad, em Jacaraípe, na Serra , no final da tarde desta quinta-feira (30). A estudante, que prefere não ser identificada, estava passando pela faixa de pedestres empurrando a bicicleta, quando a condutora, a empresária Renata Ferreira do Valle, atravessou e atingiu a jovem de 17 anos. A motorista fez o teste do bafômetro, que deu positivo para o uso de álcool, e ela foi presa.

Segundo a Polícia Militar e relatos da vítima, a universitária começou a atravessar a Avenida Abdo Saad quando um ônibus parou na faixa para ela. Como são duas faixas, a motorista não teria visto a ciclista, e nem percebeu que o ônibus havia parado, e passou direto, jogando a jovem a cinco metros de distância.

“Do nada, quando eu cheguei no meio da faixa, escutei meu namorado falando ‘olha o carro’. Eu apaguei e não me lembro de nada”, lembra a universitária.

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Foto mostra ciclista caída após acidente Crédito: Telespectador TV Gazeta

Renata fez o teste do bafômetro, que deu positivo para o uso de álcool (0.81 mg/l). Ela foi levada para o presídio na manhã desta sexta-feira (31). Antes, ela foi ouvida pelo delegado de plantão, mas não quis conversar com a reportagem da TV Gazeta na saída da 3ª Delegacia Regional da Serra.

A universitária foi atendida pelo Samu, mas já está em casa. Ela está usando muletas porque a perna direita e os braços ainda estão machucados. A vítima não sabe quando vai voltar a estudar. Ela está inconformada com a falta de responsabilidade da motorista.

Moradores da região contaram que o acidente só não foi pior porque havia outras pessoas tentando atravessar a faixa, mas apenas a ciclista ficou ferida.

Renata Ferreira do Valle foi autuada por embriaguez ao volante e lesão corporal culposa.