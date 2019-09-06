Em uma hora, polícia recupera bicicleta roubada do filho de Casagrande

A bicicleta elétrica do filho do governador do Espírito Santo Renato Casagrande, que havia sido furtada nesta quinta-feira (5), foi recuperada pela polícia. O veículo foi localizado por equipes da Divisão Patrimonial da Polícia Civil (DEIC) após uma hora de buscas pelos bairros da Capital.
Publicado em primeira mão pelo colunista Leonel Ximenes, de A Gazeta, o furto aconteceu nesta manhã em frente ao prédio da Federação das Indústrias (Findes), em Vitória, enquanto Victor Casagrande participava do evento de inauguração do FindesLab.
O filho do governador não quis informar o preço da bicicleta. Na internet, há versões que partem de R$ 3 mil e vão até R$ 12 mil.