Em menos de um mês, Colatina registra dois ataques a moradores de rua

Caso é investigado por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Colatina Crédito: Governo do ES

No caso desta quarta-feira, segundo informações de testemunhas aos militares, um carro parou no local e os quatro indivíduos desembarcaram, seguindo na direção da vítima e iniciando a agressão.

Quando a PM chegou ao local, encontrou o homem sangrando e com diversos ferimentos. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Silvio Avidos. Para os policiais, a vítima informou que não reconhecia os autores do crime e que também não sabia informar qual seria a motivação dos suspeitos.

O caso será investigado por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Colatina e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada.

Polícia Civil informou que a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181. O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar. Todas as informações recebidas são investigadas. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas.

Morador de rua baleado

Em 29 de dezembro, um homem em situação de rua foi baleado enquanto dormia na frente da Biblioteca Municipal de Colatina. Segundo informações da Polícia Militar, a vítima, que não foi identificada, ficou ferida e conseguiu ir sozinha para o Hospital Silvio Avidos, que fica a cerca de 500 metros do local do crime.

O homem contou aos policiais, no hospital, que estava dormindo quando dois homens desconhecidos se aproximaram, atiraram contra ele e depois fugiram. Mesmo atingido pelos disparos, o homem andou em busca de socorro.