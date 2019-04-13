Dupla furta whisky, vodka, licor e picanhas de supermercados no Sul do ES

Dois supermercados de, na Região do Caparaó, foram alvo de furtos no início da tarde deste sábado (13). Litros de whisky e outras bebidas, além de peças de picanhas, foram furtados dos estabelecimentos por dois homens. Ao serem pegos pela própria população até a chegada da polícia, eles confessaram que os produtos seriam trocados por drogas.

O caso aconteceu por volta do meio-dia, no Centro de Guaçuí. Segundo a, os suspeitos, de 44 e 30 anos, foram cercados por populares na frente do supermercado. A dupla fugiria em uma moto, que também foi aprendida.

Eles disseram aos policiais que seguiram de Alegre para Guaçuí com intenção de furtar para trocar por drogas. A dupla confessou que primeiro foi a um outro supermercado, onde pegaram as garrafas de bebida, entre elas duas vodcas, quatro litros de whisky e licores. Depois, seguiram para outro mercado e levaram as seis peças de picanha.