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Crime

Dupla furta whisky, vodka, licor e picanhas de supermercados no Sul do ES

Ao serem pegos pela própria população até a chegada da polícia, confessaram que os produtos seriam trocados por drogas

Publicado em 13 de Abril de 2019 às 20:02

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

13 abr 2019 às 20:02
Bebidas e carnes roubadas de supermercado no Sul do ES Crédito: Reprodução / PM
Dois supermercados de Guaçuí, na Região do Caparaó, foram alvo de furtos no início da tarde deste sábado (13). Litros de whisky e outras bebidas, além de peças de picanhas, foram furtados dos estabelecimentos por dois homens. Ao serem pegos pela própria população até a chegada da polícia, eles confessaram que os produtos seriam trocados por drogas.
O caso aconteceu por volta do meio-dia, no Centro de Guaçuí. Segundo a Polícia Militar, os suspeitos, de 44 e 30 anos, foram cercados por populares na frente do supermercado. A dupla fugiria em uma moto, que também foi aprendida.
Eles disseram aos policiais que seguiram de Alegre para Guaçuí com intenção de furtar para trocar por drogas. A dupla confessou que primeiro foi a um outro supermercado, onde pegaram as garrafas de bebida, entre elas duas vodcas, quatro litros de whisky e licores. Depois, seguiram para outro mercado e levaram as seis peças de picanha.
Eles ainda confirmaram que estiveram há 10 dias no mesmo local e furtaram peças de carne que foram trocadas por três pedras de crack. O material apreendido e os suspeitos foram levados para a delegacia de Alegre, onde foram autuados por furto e encaminhados para o Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim.

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