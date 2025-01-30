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Em Cachoeiro de Itapemirim

Dupla em fuga bate em viatura da PM após tentar furtar moto para ir à praia no ES

Adolescentes foram detidos após serem flagrados tentando furtar o veículo; eles disseram, em depoimento na polícia, que queriam "levantar uma grana para irem à praia"
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

30 jan 2025 às 14:38

Publicado em 30 de Janeiro de 2025 às 14:38

Dois adolescentes, de 16 e 17 anos, foram apreendidos na madrugada desta quinta-feira (30) após tentarem furtar uma moto em frente à Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, no Centro da cidade do Sul do Espírito Santo. A ação foi interrompida porque o sistema de videomonitoramento do município flagrou o crime. Depois disso, servidores acionaram a Polícia Militar. A dupla tentou fugir, mas acabou batendo na viatura dos policiais. Eles disseram em depoimento que o veículo seria usado para conseguirem dinheiro para irem à praia.
A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim informou que o caso aconteceu por volta de 1h. O proprietário da moto, ao perceber a aproximação dos suspeitos, arremessou restos de gesso pela janela do prédio. Neste momento eles fugiram, sem levar o veículo (confira acima).
Com as imagens do videomonitoramento, a Polícia Militar fez buscas pelas ruas e localizou a dupla. Eles tentaram fugir da abordagem policial, mas o piloto perdeu o controle da moto e bateu em um carro estacionado e, em seguida, com a viatura da polícia, caindo no chão.
Durante a revista, foi encontrado um revólver falso. Em depoimento, eles confessaram o crime e alegaram que o objetivo era "levantar uma grana para irem à praia". Os adolescentes foram encaminhados à Delegacia Regional de Cachoeiro e autuados por ato infracional análogo à tentativa de roubo qualificado. Após os procedimentos, os menores foram levados ao Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases).
Os adolescentes não estão sendo identificados no texto e nas imagens por serem menores de idade, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad).

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