Dupla em fuga bate em viatura da PM após tentar furtar moto para ir à praia no ES

, no Centro da cidade do Dois adolescentes, de 16 e 17 anos, foram apreendidos na madrugada desta quinta-feira (30) após tentarem furtar uma moto em frente à Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim , no Centro da cidade do Sul do Espírito Santo . A ação foi interrompida porque o sistema de videomonitoramento do município flagrou o crime. Depois disso, servidores acionaram a Polícia Militar . A dupla tentou fugir, mas acabou batendo na viatura dos policiais. Eles disseram em depoimento que o veículo seria usado para conseguirem dinheiro para irem à praia.

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim informou que o caso aconteceu por volta de 1h. O proprietário da moto, ao perceber a aproximação dos suspeitos, arremessou restos de gesso pela janela do prédio. Neste momento eles fugiram, sem levar o veículo (confira acima).

Com as imagens do videomonitoramento, a Polícia Militar fez buscas pelas ruas e localizou a dupla. Eles tentaram fugir da abordagem policial, mas o piloto perdeu o controle da moto e bateu em um carro estacionado e, em seguida, com a viatura da polícia, caindo no chão.

Durante a revista, foi encontrado um revólver falso. Em depoimento, eles confessaram o crime e alegaram que o objetivo era "levantar uma grana para irem à praia". Os adolescentes foram encaminhados à Delegacia Regional de Cachoeiro e autuados por ato infracional análogo à tentativa de roubo qualificado. Após os procedimentos, os menores foram levados ao Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases).