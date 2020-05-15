Dupla é presa em São Mateus por realizar testes de Covid-19

Viaturas da Polícia Militar do ES Crédito: Fernando Madeira

Duas pessoas foram presas nesta quinta-feira (14), em São Mateus, no Norte do Estado, por coletarem amostras de sangue de moradores da cidade sem possuírem formação na área de saúde e por não terem autorização da prefeitura. De acordo com informações da Polícia Militar, os suspeitos faziam parte de um grupo de 17 pessoas que realizou mais de 250 testes na cidade.

Segundo a polícia, o grupo veio da cidade de Pelotas e afirmou que os testes eram uma parceria do Ibope com a prefeitura para verificar quantas pessoas estariam infectadas com o coronavírus na cidade. A Polícia Militar entrou em contato com a prefeitura, que negou a parceria. A polícia informou que os suspeitos visitaram várias residências para coletar sangue para os testes de Covid-19, sem autorização, nem capacitação profissional para isso.