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Coronavírus

Dupla é presa em São Mateus por realizar testes de Covid-19

A Polícia Militar informou que os dois homens fazem parte de um grupo de 17 pessoas que realizou mais de 250 testes na cidade sem autorização da prefeitura
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mai 2020 às 22:20

Publicado em 14 de Maio de 2020 às 22:20

Data: 19/11/2019 - ES - Vitória - Viaturas da Polícia Militar do ES - Editoria: Cidades - Foto: Fernando Madeira - GZ
Viaturas da Polícia Militar do ES Crédito: Fernando Madeira
Duas pessoas foram presas nesta quinta-feira (14), em São Mateus, no Norte do Estado, por coletarem amostras de sangue de moradores da cidade sem possuírem formação na área de saúde e por não terem autorização da prefeitura. De acordo com informações da Polícia Militar, os suspeitos faziam parte de um grupo de 17 pessoas que realizou mais de 250 testes na cidade.
Segundo a polícia, o grupo veio da cidade de Pelotas e afirmou que os testes eram uma parceria do Ibope com a prefeitura para verificar quantas pessoas estariam infectadas com o coronavírus na cidade. A Polícia Militar entrou em contato com a prefeitura, que negou a parceria. A polícia informou que os suspeitos visitaram várias residências para coletar sangue para os testes de Covid-19, sem autorização, nem capacitação profissional para isso. 
Segundo a PM, os suspeitos não possuíam autorização da Secretaria de Saúde do município para realizar os testes e foram encaminhados para a delegacia. O caso segue em investigação para identificar os outros integrantes do grupo.

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