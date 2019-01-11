Dupla é presa com mais de 10 quilos de maconha em Aracruz

De acordo com a Polícia Militar, uma guarnição esteve no local após uma denúncia, que informava que um homem teria ido até a localidade de São José para buscar um revólver. O acusado foi abordado pelos militares. Com ele, havia R$ 135,00 em espécie e uma bucha de maconha. Ao ser questionado sobre o revólver, o jovem disse que não conseguiu pegar a arma, mas levou os militares até sua casa.