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Tráfico de drogas

Dupla é presa com mais de 10 quilos de maconha em Aracruz

Com o jovem de 18 anos e a mulher de 28 anos também foram encontrados uma arma de fogo, pinos de cocaína e material para embalar droga. A dupla foi conduzida à Delegacia Regional de Aracruz

Publicado em 

11 jan 2019 às 14:44

Publicado em 11 de Janeiro de 2019 às 14:44

Tabletes de maconha e arma de fogo apreendidos pela PM em Aracruz Crédito: Divulgação/Polícia Militar
Um jovem de 18 anos e uma mulher de 28 anos foram presos na madrugada desta sexta-feira (11), no distrito de Jacupemba, em Aracruz, com mais de 10 quilos de maconha. Os tabletes da droga foram encontrados dentro de uma casa e também em canos enterrados nas proximidades do local. Com os suspeitos ainda foram encontrados uma arma de fogo, pinos de cocaína e material para embalar entorpecentes.
De acordo com a Polícia Militar, uma guarnição esteve no local após uma denúncia, que informava que um homem teria ido até a localidade de São José para buscar um revólver. O acusado foi abordado pelos militares. Com ele, havia R$ 135,00 em espécie e uma bucha de maconha. Ao ser questionado sobre o revólver, o jovem disse que não conseguiu pegar a arma, mas levou os militares até sua casa.
Foram realizadas buscas na residência, acompanhadas da mulher de 28 anos. No local foram encontrados oito tabletes de maconha, uma sacola com 8 gramas de maconha um revólver calibre 38, 22 pinos e 114 gramas de cocaína e material de embalo e selo de identificação para as drogas. Nas proximidades da casa havia dois canos enterrados, contendo mais sete tabletes de maconha.
A dupla foi presa em flagrante e conduzida para a 13ª Delegacia Regional de Aracruz. Todo o material apreendido também foi entregue na delegacia.
Dupla é presa com mais de 10 quilos de maconha em Aracruz

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