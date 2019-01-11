Um jovem de 18 anos e uma mulher de 28 anos foram presos na madrugada desta sexta-feira (11), no distrito de Jacupemba, em Aracruz, com mais de 10 quilos de maconha. Os tabletes da droga foram encontrados dentro de uma casa e também em canos enterrados nas proximidades do local. Com os suspeitos ainda foram encontrados uma arma de fogo, pinos de cocaína e material para embalar entorpecentes.
De acordo com a Polícia Militar, uma guarnição esteve no local após uma denúncia, que informava que um homem teria ido até a localidade de São José para buscar um revólver. O acusado foi abordado pelos militares. Com ele, havia R$ 135,00 em espécie e uma bucha de maconha. Ao ser questionado sobre o revólver, o jovem disse que não conseguiu pegar a arma, mas levou os militares até sua casa.
Foram realizadas buscas na residência, acompanhadas da mulher de 28 anos. No local foram encontrados oito tabletes de maconha, uma sacola com 8 gramas de maconha um revólver calibre 38, 22 pinos e 114 gramas de cocaína e material de embalo e selo de identificação para as drogas. Nas proximidades da casa havia dois canos enterrados, contendo mais sete tabletes de maconha.
A dupla foi presa em flagrante e conduzida para a 13ª Delegacia Regional de Aracruz. Todo o material apreendido também foi entregue na delegacia.
Dupla é presa com mais de 10 quilos de maconha em Aracruz