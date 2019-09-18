Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Usadas em assaltos

Dupla é presa com bicicletas de aplicativo sem travas em Vila Velha

Moradores denunciaram que dois homens estariam praticando assaltos na região das Cinco Pontes e São Torquato, em Vila Velha
Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

18 set 2019 às 04:39

Publicado em 18 de Setembro de 2019 às 04:39

Bicicletas de aplicativo apreendidas pela polícia com a dupla Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Dois homens foram presos após serem flagrados com duas bicicletas de aplicativo, com os dispositivos de trava danificados, na noite desta terça-feira (17), em São Torquato, em Vila Velha. O pintor Fabio Luis Martins, 49 anos, e Gabriel de Oliveira Santos, 21 anos, foram presos após denúncias anônimas que indicavam que os dois estariam roubando celulares na região.
A Polícia Militar foi ao local e constatou que as bicicletas estavam com os cadeados e GPS danificados. Questionado, o pintor disse que pagou R$ 5 a um homem para usar a bicicleta. Ele pegou o veículo na Vila Rubim, em Vitória.
> Bicicletas compartilhadas são usadas para cometer crimes em Vitória
Já Gabriel relatou ter pegado a bicicleta emprestada com a irmã. De acordo com a polícia, nenhum dos dois tinha celular, aparelho essencial para a utilização do serviço de bicicleta compartilhada. Nenhuma vítima denunciou ter sido assaltada por Fabio e Gabriel.
Os dois foram encaminhados para a 2ª Delegacia Regional, em Vila Velha, e autuados por receptação. A dupla foi encaminhada para o Centro de Triagem de Viana na manhã desta quarta-feira (18).
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
7 doces coreanos que todo fã de dorama precisa experimentar
Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados