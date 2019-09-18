Dupla é presa com bicicletas de aplicativo sem travas em Vila Velha

Dois homens foram presos após serem flagrados com duascom os dispositivos de trava danificados,na noite desta terça-feira (17), em São Torquato, em. O pintor Fabio Luis Martins, 49 anos, e Gabriel de Oliveira Santos, 21 anos, foram presos após denúncias anônimas que indicavam que os dois estariam roubando celulares na região.