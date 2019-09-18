Dupla é presa com bicicletas de aplicativo sem travas em Vila Velha

Dois homens foram presos após serem flagrados com duas bicicletas de aplicativo, com os dispositivos de trava danificados, na noite desta terça-feira (17), em São Torquato, em Vila Velha. O pintor Fabio Luis Martins, 49 anos, e Gabriel de Oliveira Santos, 21 anos, foram presos após denúncias anônimas que indicavam que os dois estariam roubando celulares na região.
A Polícia Militar foi ao local e constatou que as bicicletas estavam com os cadeados e GPS danificados. Questionado, o pintor disse que pagou R$ 5 a um homem para usar a bicicleta. Ele pegou o veículo na Vila Rubim, em Vitória.
Já Gabriel relatou ter pegado a bicicleta emprestada com a irmã. De acordo com a polícia, nenhum dos dois tinha celular, aparelho essencial para a utilização do serviço de bicicleta compartilhada. Nenhuma vítima denunciou ter sido assaltada por Fabio e Gabriel.
Os dois foram encaminhados para a 2ª Delegacia Regional, em Vila Velha, e autuados por receptação. A dupla foi encaminhada para o Centro de Triagem de Viana na manhã desta quarta-feira (18).