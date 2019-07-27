Dupla é presa após cometer assaltos no Sul do ES

De acordo com a Polícia Militar, após o assalto, eles seguiram sentido Atílio Vivácqua e foram localizados no bairro Alto Niterói. Com eles foram apreendidos o aparelho celular que foi roubado e R$ 40,00 em espécie.

Eles foram encaminhados para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, mas durante a confecção do boletim, os militares foram informados que os mesmos assaltantes roubaram uma padaria no Bairro Aeroporto, em Cachoeiro, durante a manhã. A dupla foi autuada em flagrante por roubo e encaminhada para o Centro de Detenção Provisória.