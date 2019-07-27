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Celular e dinheiro

Dupla é presa após cometer assaltos no Sul do ES

Criminosos cometeram pelo menos dois assaltos na sexta-feira

Publicado em 

27 jul 2019 às 16:30

Publicado em 27 de Julho de 2019 às 16:30

O material apreendido foi levado para a delegacia Crédito: Divulgação - Polícia Militar
Dois homens foram presos em flagrante após o roubo de um celular na tarde desta sexta-feira (26), na localidade de São Gabriel, em Muqui. A dupla só foi localizada em Atílio Vivácqua. Os bandidos foram reconhecidos como os autores de outro assalto em Cachoeiro de Itapemirim.
De acordo com a Polícia Militar, após o assalto, eles seguiram sentido Atílio Vivácqua e foram localizados no bairro Alto Niterói. Com eles foram apreendidos o aparelho celular que foi roubado e R$ 40,00 em espécie.
Eles foram encaminhados para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, mas durante a confecção do boletim, os militares foram informados que os mesmos assaltantes roubaram uma padaria no Bairro Aeroporto, em Cachoeiro, durante a manhã. A dupla foi autuada em flagrante por roubo e encaminhada para o Centro de Detenção Provisória.
 

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