Idoso é preso suspeito de abusar de adolescente em Sooretama

Um homem de 60 anos foi preso na quarta-feira (15), em Sooretama, região Norte do Espírito Santo, suspeito de estupro de vulnerável. De acordo com as investigações, a adolescente de 12 anos e a mãe eram recém-chegadas na cidade e passaram a frequentar a igreja do agressor, que se aproveitou da sua participação ativa para ganhar a confiança delas.
Como elas haviam acabado de chegar de outro estado, aceitaram o convite para morar na casa dele, local onde, segundo a polícia, os abusos aconteceram.
Segundo o delegado Fabrício Lucindo, os crimes ocorreram há três anos, mas a adolescente só teve coragem de denunciar o caso depois que ela e a mãe se mudaram para uma casa própria. Mesmo após a mudança, o homem continuava perseguindo a vítima e tentando contato de todas as formas. Ao saber do que havia acontecido, a mãe procurou a delegacia e registrou a denúncia.
A Polícia Civil informou que, durante a operação, o suspeito foi localizado e detido em via pública, e posteriormente encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.