Idoso é preso suspeito de abusar de adolescente em Sooretama

Um homem de 60 anos foi preso na quarta-feira (15), em Sooretama, região Norte do Espírito Santo, suspeito de estupro de vulnerável. De acordo com as investigações, a adolescente de 12 anos e a mãe eram recém-chegadas na cidade e passaram a frequentar a igreja do agressor, que se aproveitou da sua participação ativa para ganhar a confiança delas.



