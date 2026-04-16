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Violência

Idoso é preso suspeito de abusar de adolescente em Sooretama

Suspeito usou influência religiosa para ganhar confiança da vítima e da mãe, que estavam hospedadas na residência dele

Publicado em 16 de Abril de 2026 às 18:50

Luana Luiza

Luana Luiza

Publicado em 

16 abr 2026 às 18:50

Um homem de 60 anos foi preso na quarta-feira (15), em Sooretama, região Norte do Espírito Santo, suspeito de estupro de vulnerável. De acordo com as investigações, a adolescente de 12 anos e a mãe eram recém-chegadas na cidade e passaram a frequentar a igreja do agressor, que se aproveitou da sua participação ativa para ganhar a confiança delas. 


Como elas haviam acabado de chegar de outro estado, aceitaram o convite para morar na casa dele, local onde, segundo a polícia, os abusos aconteceram.

 

Segundo o delegado Fabrício Lucindo, os crimes ocorreram há três anos, mas a adolescente só teve coragem de denunciar o caso depois que ela e a mãe se mudaram para uma casa própria. Mesmo após a mudança, o homem continuava perseguindo a vítima e tentando contato de todas as formas. Ao saber do que havia acontecido, a mãe procurou a delegacia e registrou a denúncia. 


A Polícia Civil informou que, durante a operação, o suspeito foi localizado e detido em via pública, e posteriormente encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

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