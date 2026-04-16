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Astrologia

Planeta regente de Touro: veja a influência no amor e na personalidade

Astróloga explica como Vênus interfere na forma como o nativo manifesta sua energia em diferentes aspectos da vida
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 16 de Abril de 2026 às 18:53

A regência de Vênus em Touro combina perfeitamente com o campo afetivo (Imagem: Pike-28 | Shutterstock)
A regência de Vênus em Touro combina perfeitamente com o campo afetivo Crédito: Imagem: Pike-28 | Shutterstock
Na astrologia, o planeta regente é aquele que governa a energia principal de um signo, influenciando suas características, valores, motivações e a forma como a pessoa tende a agir no mundo. Cada nativo do zodíaco possui um astro que simboliza a maneira como a sua energia se manifesta navida cotidiana. No caso de Touro, o planeta regente é Vênus.
Segundo a astróloga Thaís Mariano, Vênus está ligado à forma como amamos e nos conectamos com o prazer, a beleza e tudo aquilo que proporciona sensação de bem-estar. Por sua vez, o signo de Touro busca segurança, estabilidade e prazer, envolvendo a alimentação, os aromas, a música e outras experiências físicas e emocionais. 

Combinação perfeitano amor

A regência de Vênus em Touro combina perfeitamente com o campo afetivo , pois, devido às características estáveis e sensuais do signo, “o planeta do amor, do prazer e da estética encontra um território onde sua energia pode se expressar de forma plena, estável e concreta”, explica Thaís Mariano.
Nesse caso, essa energia deixa de ser apenas idealizada e passa a se manifestar no mundo físico e sensorial. “A regência de Vênus em Touro, portanto, nos ensina sobre o amor que se constrói com raízes profundas, um amor que não apenas sente, mas sustenta e nutre”, acrescenta.  
A combinação entre Vênus e Touro promove amor estável, apreciação pela vida e relação saudável com o prazer e os recursos (Imagem: Daria Shane | Shutterstock)
A combinação entre Vênus e Touro promove amor estável, apreciação pela vida e relação saudável com o prazer e os recursos Crédito: Imagem: Daria Shane | Shutterstock

Influência nos valores pessoais e materiais

Essa regência também traz uma forte conexão com aquilo que é considerado valioso no  campo financeiro e emocional, como dinheiro, bens materiais, autoestima, merecimento e capacidade de dar e receber. “Em equilíbrio, essa combinação entre Vênus e Touro promove amor estável, apreciação pela vida e uma relação saudável com o prazer e os recursos. Em desequilíbrio, pode levar ao apego excessivo, à possessividade e à dificuldade de lidar com mudanças”, comenta Thaís Mariano.

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