Vila Velha sedia Campeonato Brasileiro de Esportes de Contato neste fim de semana

A competição terá a participação de atletas do Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que poderão ser premiados com troféus, medalhas e cinturões, dependendo da colocação. Os campeões de cada categoria receberão cinturão e medalha, enquanto na classificação geral, os três estados mais bem colocados também serão premiados com troféus, medalhas e cinturões por equipe.



