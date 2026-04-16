Vila Velha sedia Campeonato Brasileiro de Esportes de Contato neste fim de semana

Neste sábado (18) e domingo (19), a Arena Tartarugão, em Coqueiral de Itaparica, será palco do Campeonato Brasileiro de Esportes de Contato, reunindo 600 atletas de kickboxing, boxe e grappling sem quimono, nas categorias infantil, juvenil e adulto, tanto no masculino quanto no feminino. A abertura oficial do evento, que terá entrada franca, será no sábado, às 9 horas.
Com destaque para Vila Velha, que concentra a maior parte dos competidores, o Espírito Santo será representado por uma delegação de 200 atletas, na competição que também será seletiva oficial para a Copa do Mundo de Artes Marciais, prevista para novembro, em Buenos Aires, na Argentina.
Para receber atletas, equipes e público, a estrutura montada na Arena Tartarugão, conta com iluminação especial, telão de LED, área VIP para convidados, ringue oficial de boxe e tatames para as lutas de solo.
A competição terá a participação de atletas do Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que poderão ser premiados com troféus, medalhas e cinturões, dependendo da colocação. Os campeões de cada categoria receberão cinturão e medalha, enquanto na classificação geral, os três estados mais bem colocados também serão premiados com troféus, medalhas e cinturões por equipe.