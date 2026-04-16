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Artes marciais

Vila Velha sedia Campeonato Brasileiro de Esportes de Contato neste fim de semana

Evento na Arena Tartarugão terá entrada franca

Publicado em 16 de Abril de 2026 às 18:58

Publicado em 

16 abr 2026 às 18:58
Campeonato Brasileiro de Esportes de Contato
Prefeitura de Vila Velha/Divulgação

Neste sábado  (18) e domingo (19), a Arena Tartarugão, em Coqueiral de Itaparica, será palco do Campeonato Brasileiro de Esportes de Contato, reunindo 600 atletas de kickboxing, boxe e grappling sem quimono,  nas categorias infantil, juvenil e adulto,  tanto no masculino quanto no feminino.  A abertura oficial do evento, que terá entrada franca, será no sábado, às 9 horas.


Com destaque para Vila Velha, que concentra a maior parte dos competidores, o Espírito Santo será representado por uma delegação de 200 atletas, na competição que também será seletiva oficial para a Copa do Mundo de Artes Marciais, prevista para novembro, em Buenos Aires, na Argentina.


Para receber atletas, equipes e público, a estrutura montada na Arena Tartarugão, conta com iluminação especial, telão de LED, área VIP para convidados, ringue oficial de boxe e tatames para as lutas de solo.


Campeonato Brasileiro de Esportes de Contato
Prefeitura de Vila Velha/Divulgação

A competição terá a participação de atletas do Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que poderão ser premiados com troféus, medalhas e cinturões, dependendo da colocação. Os campeões de cada categoria receberão cinturão e medalha, enquanto na classificação geral, os três estados mais bem colocados também serão premiados com troféus, medalhas e cinturões por equipe.


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