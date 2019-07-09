Dupla acusada de assaltos em Cachoeiro é presa após perseguição

Dois jovens, identificados pelas iniciais G.B.S.L. e R.S.B., de 20 e 21 anos, foram presos na noite desta segunda-feira (08), no bairro Paraíso, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Eles são suspeitos de terem assaltado várias pessoas na cidade e foram flagrados por um policial militar de folga.
Quando eles foram flagrados, no bairro Gilberto Machado, fugiram pelo bairro Paraíso. A Polícia Militar fez a abordagem segurando o carona da moto, mas o piloto acelerou e chegou a arrastar o policial, que precisou entrar em luta corporal para conter o carona. “Nesse acompanhamento um policial teve até lesões provocadas pela fuga da motocicleta”, explicou o tenente da PM, Lucas Egramphonte.
O piloto da moto que fugiu foi surpreendido pelo cerco da PM, na Avenida Francisco Lacerda de Aguiar, no mesmo bairro, e acabou caindo no canteiro da avenida. Com a dupla os militares encontraram uma arma de fogo, celulares e relógios.
Os homens e os objetos foram conduzidos para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.
Com informações de Rafael Ferraz