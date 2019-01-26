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Mais de 15 tiros

Duas pessoas são baleadas em Vila Velha

O crime aconteceu no bairro Aribiri; testemunhas disseram que o suspeito, que estava em uma moto, atirou contra as vítimas e fugiu em seguida

Publicado em 26 de Janeiro de 2019 às 17:37

Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

26 jan 2019 às 17:37
Crédito: Pixabay
Duas pessoas foram atingidas por disparos de arma de fogo, na tarde deste sábado (26), no Bairro Aribiri, em Vila Velha.
De acordo com a Polícia Militar, testemunhas disseram que um indivíduo em uma motocicleta efetuou cerca de 15 disparos contra dois homens, fugindo em seguida. Ambos foram baleados. Uma ambulância do Samu foi acionada para prestar atendimento.
A Polícia Civil informou, por meio de nota, que até o momento nenhum suspeito do crime foi detido. O caso seguirá sob investigação do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. A nota ainda afirmava que outras informações não serão passadas, no momento, para não atrapalhar as investigações.
Denúncias que auxiliem no trabalho da polícia e contribuam para identificação de suspeitos podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br.

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