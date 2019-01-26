Duas pessoas são baleadas em Vila Velha

Duas pessoas foram atingidas por disparos de arma de fogo, na tarde deste sábado (26), no, em

De acordo com a, testemunhas disseram que um indivíduo em uma motocicleta efetuou cerca de 15 disparos contra dois homens, fugindo em seguida. Ambos foram baleados. Uma ambulância do Samu foi acionada para prestar atendimento.

A Polícia Civil informou, por meio de nota, que até o momento nenhum suspeito do crime foi detido. O caso seguirá sob investigação do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. A nota ainda afirmava que outras informações não serão passadas, no momento, para não atrapalhar as investigações.