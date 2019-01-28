Duas pessoas são baleadas ao embarcar em Transcol na Serra

Assalto com morte em coletivo na Serra Crédito: Gazeta Online/Morena Sossai

Duas pessoas foram baleadas quando embarcavam em um Transcol na manhã desta segunda-feira (28), em Laranjeiras, na Serra. O crime aconteceu no km 266 da BR 101.

De acordo com informações da Polícia Militar, uma mulher e um homem foram atingidos por disparos de arma de fogo. O delito ocorreu quando as vítimas estavam embarcando no coletivo do Transcol, linha 829 – Planalto Serrano x Terminal de Carapina.

A mulher aguarda socorro no local e o homem foi encaminhado ao Hospital Jayme Santos Neves. Ocorrência em andamento.

Equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil estão no local.

Ainda não há informações sobre a identidade das vítimas.