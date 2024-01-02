Duas lojas são arrombadas em intervalo de 7h na Glória, em Vila Velha

Em um intervalo de menos de sete horas, duas lojas foram alvo de arrombamento e furto no bairro Glória, em Vila Velha , entre a noite de segunda-feira (1°) e a madrugada desta terça-feira (2). A primeira invasão aconteceu por volta de 19h30, em uma loja de bolsas e sapatos que fica na rua Aurora.

Imagens de câmeras de segurança (veja acima) flagraram o momento que um homem arremessa uma pedra e quebra a porta de vidro do estabelecimento. Com ajuda de uma mulher, ele furta várias peças. Toda a ação da dupla durou cerca de 20 segundos.

Loja é arrombada e roubada na Glória, em Vila Velha Crédito: Imagens de segurança

Seis horas e meia depois, por volta de 2h da madrugada, outra loja foi invadida no mesmo bairro. Neste estabelecimento, os criminosos usaram machado, pé de cabra e um ponteiro para abrir a porta de aço. Eles esvaziaram uma prateleira. Não há informações sobre quais objetos foram roubados e nem o valor do prejuízo.

O repórter André Falcão, da TV Gazeta, apurou que a segunda loja arrombada foi invadida quatro vezes em 18 dias, contando com a invasão desta terça-feira. A primeira foi no dia 16 de dezembro, a segunda no Natal, e a terceira no dia 31, véspera de réveillon.

Loja é arrombada na Glória, em Vila Velha Crédito: Oliveira Alves

Ainda conforme apuração da reportagem da TV Gazeta, pode ter sido a mesma dupla que invadiu a loja de bolsas quebrando a porta com uma pedra. Ninguém ainda foi preso. Depois de quatro arrombamentos em menos de um mês, devido aos prejuízos, os funcionários estão com medo da loja fechar e todo mundo ser demitido.

A Guarda Municipal de Vila Velha e a Polícia Militar informaram que atuam na região e que realiza patrulhamento. A PM destacou ainda que as ações realizadas pela corporação tem ajudado na redução dos furtos em lojas da Glória e que os registros caíram 61% em 2023, comparados a 2022.

Já a Guarda Municipal disse que, recentemente, levou para a Glória uma viatura de serviço de inteligência móvel, chamado "Muralha Azul" e que a viatura pode ser acionada através do 3149-7444.