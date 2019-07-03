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Assalto

Duas inspetoras penitenciárias são assaltadas em Cariacica

Os suspeitos levaram a viatura que estava descaracterizada, além de pertences pessoais das vítimas. O crime aconteceu no Bairro Bubu, Cariacica nesta quarta-feira

Publicado em 

03 jul 2019 às 20:07

Publicado em 03 de Julho de 2019 às 20:07

A polícia destacou ainda que o caso segue sob investigação na Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV). Crédito: Fábio Vicentini / Arquivo
Duas inspetoras da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) foram assaltadas na manhã desta quarta-feira (03). Os suspeitos levaram a viatura que estava descaracterizada, além de pertences pessoais das vítimas. O crime aconteceu no Bairro Bubu, Cariacica.
De acordo com a Polícia Civil, as inspetoras do Centro Prisional Feminino de Cariacica (CPFC), estavam em um Gol, por volta das 8h30, passando próximo ao Campo do Olaria. As vítimas estavam em velocidade baixa, quando dois criminosos chegaram em uma moto vermelha e anunciaram o assalto. As inspetoras estavam desarmadas.
A polícia informou ainda que os bandidos se aproximaram do lado da motorista e com a arma bateram no vidro mandando a inspetora descer do veículo.
BANDIDOS PROCURAVAM ARMA
Ainda de acordo com a Polícia Civil, os bandidos gritavam mandando as vítimas entregarem as armas. Uma das inspetoras chegou ser retirada do veículo e revistada por um dos criminosos enquanto o outro esperava com a moto parada em frente ao carro, dando cobertura na ação criminosa.
A polícia informou ainda que a vítima que estava no carona foi obrigada a sair do carro para que o bandido levasse o veículo do sistema prisional.
As vítimas tiveram celulares e R$1 mil levados.
VÍTIMAS PEDIRAM AJUDA EM UM BAR
Após o roubo, as vítimas foram correndo até um bar próximo ao local do crime. Lá, a inspetora e a agente ligaram para o sistema prisional e acionaram a Polícia Militar. O boletim de ocorrência foi registrado no Departamento Policial de Cariacica Sede.
Segundo a Sejus, a Polícia Militar realiza buscas na região para localizar os suspeitos. A polícia destacou ainda que o caso segue sob investigação na Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV).

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