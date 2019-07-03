Duas inspetoras penitenciárias são assaltadas em Cariacica

A polícia destacou ainda que o caso segue sob investigação na Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV). Crédito: Fábio Vicentini / Arquivo

Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) foram assaltadas na manhã desta quarta-feira (03). Os suspeitos levaram a viatura que estava descaracterizada, além de pertences pessoais das vítimas. O crime aconteceu no Bairro Bubu, Cariacica. Duas inspetoras daforam assaltadas na manhã desta quarta-feira (03). Os suspeitos levaram a viatura que estava descaracterizada, além de pertences pessoais das vítimas. O crime aconteceu no Bairro Bubu,

Polícia Civil, as inspetoras do Centro Prisional Feminino de Cariacica (CPFC), estavam em um Gol, por volta das 8h30, passando próximo ao Campo do Olaria. As vítimas estavam em velocidade baixa, quando dois criminosos chegaram em uma moto vermelha e anunciaram o assalto. As inspetoras estavam desarmadas. De acordo com a, as inspetoras do Centro Prisional Feminino de Cariacica (CPFC), estavam em um Gol, por volta das 8h30, passando próximo ao Campo do Olaria. As vítimas estavam em velocidade baixa, quando dois criminosos chegaram em uma moto vermelha e anunciaram o assalto. As inspetoras estavam desarmadas.

A polícia informou ainda que os bandidos se aproximaram do lado da motorista e com a arma bateram no vidro mandando a inspetora descer do veículo.

BANDIDOS PROCURAVAM ARMA

Ainda de acordo com a Polícia Civil, os bandidos gritavam mandando as vítimas entregarem as armas. Uma das inspetoras chegou ser retirada do veículo e revistada por um dos criminosos enquanto o outro esperava com a moto parada em frente ao carro, dando cobertura na ação criminosa.

A polícia informou ainda que a vítima que estava no carona foi obrigada a sair do carro para que o bandido levasse o veículo do sistema prisional.

As vítimas tiveram celulares e R$1 mil levados.

VÍTIMAS PEDIRAM AJUDA EM UM BAR

Polícia Militar. O boletim de ocorrência foi registrado no Departamento Policial de Cariacica Sede. Após o roubo, as vítimas foram correndo até um bar próximo ao local do crime. Lá, a inspetora e a agente ligaram para o sistema prisional e acionaram a. O boletim de ocorrência foi registrado no Departamento Policial de Cariacica Sede.