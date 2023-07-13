'Dry': suspeito de traficar em bairros nobres é preso com droga rara no ES

"Dry": droga rara é apreendida com traficante em Vila Velha Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Após três anos sem registros de apreensão no Espírito Santo , o Dry, uma droga concentrada extraída da cannabis e com alto grau de pureza, foi encontrado na casa de um homem que traficava em bairros nobres da Grande Vitória , principalmente em Vila Velha . Outros entorpecentes de alto valor também foram localizados na residência, na última terça-feira (11).

O homem de 27 anos não teve a identidade divulgada pela polícia. O suspeito foi alvo de investigação depois de várias denúncias revelarem que ele estava traficando drogas caras pela Grande Vitória. Para realizar a venda, ele utilizava um veículo alugado.

“Temos notado que o tráfico dessas ‘drogas premium’ na Grande Vitória tem aumentado. São entorpecentes mais caros, consumidos por usuários de alto poder aquisitivo, mas que também são produtos ilícitos e essa comercialização não passa de tráfico de drogas. Esse tipo de tráfico exige uma investigação diferenciada e nossa delegacia vem se debruçando nisso”, afirmou o titular do Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc), delegado Tarcísio Otoni.

Durante as buscas, os policiais identificaram os locais onde o homem fazia entregas com frequência e, na terça, conseguiram abordá-lo no bairro Itapuã , em Vila Velha.

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"Quando os policiais chegaram, o suspeito se trancou no carro e quebrou dois celulares. A equipe realizou buscas e encontrou uma bolsa contendo drogas. O investigado então levou os policiais até a casa dele, no bairro Jockey, também em Vila Velha, onde as buscas continuaram" Delegado Tarcísio Otoni - Titular do Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc)

Na residência, a equipe apreendeu maconha, cocaína tipo escama, porções de skunk, haxixe, ecstasy, LSD, MD, Dry, duas balanças de precisão, um rádio comunicador, uma mira laser, dois celulares quebrados e diversas embalagens plásticas para embalo.

Entre as drogas, chamou atenção a apreensão de 25 unidades de Dry. De acordo com a Polícia Civil , o grama chega a ser vendido por cerca de R$ 100. Não houve registro de apreensão deste entorpecente pelo Denarc nos últimos três anos.