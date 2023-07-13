Após três anos sem registros de apreensão no Espírito Santo, o Dry, uma droga concentrada extraída da cannabis e com alto grau de pureza, foi encontrado na casa de um homem que traficava em bairros nobres da Grande Vitória, principalmente em Vila Velha. Outros entorpecentes de alto valor também foram localizados na residência, na última terça-feira (11).
O homem de 27 anos não teve a identidade divulgada pela polícia. O suspeito foi alvo de investigação depois de várias denúncias revelarem que ele estava traficando drogas caras pela Grande Vitória. Para realizar a venda, ele utilizava um veículo alugado.
“Temos notado que o tráfico dessas ‘drogas premium’ na Grande Vitória tem aumentado. São entorpecentes mais caros, consumidos por usuários de alto poder aquisitivo, mas que também são produtos ilícitos e essa comercialização não passa de tráfico de drogas. Esse tipo de tráfico exige uma investigação diferenciada e nossa delegacia vem se debruçando nisso”, afirmou o titular do Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc), delegado Tarcísio Otoni.
Durante as buscas, os policiais identificaram os locais onde o homem fazia entregas com frequência e, na terça, conseguiram abordá-lo no bairro Itapuã, em Vila Velha.
'Dry' suspeito de traficar em bairros nobres é preso com droga rara no ES
"Quando os policiais chegaram, o suspeito se trancou no carro e quebrou dois celulares. A equipe realizou buscas e encontrou uma bolsa contendo drogas. O investigado então levou os policiais até a casa dele, no bairro Jockey, também em Vila Velha, onde as buscas continuaram"
Na residência, a equipe apreendeu maconha, cocaína tipo escama, porções de skunk, haxixe, ecstasy, LSD, MD, Dry, duas balanças de precisão, um rádio comunicador, uma mira laser, dois celulares quebrados e diversas embalagens plásticas para embalo.
Entre as drogas, chamou atenção a apreensão de 25 unidades de Dry. De acordo com a Polícia Civil, o grama chega a ser vendido por cerca de R$ 100. Não houve registro de apreensão deste entorpecente pelo Denarc nos últimos três anos.
O detido foi autuado em flagrante e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV), onde permanece à disposição da Justiça.