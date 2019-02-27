Dono de oficina mecânica é morto com tiro na cabeça em Vila Velha

O dono de uma oficina mecânica foi assassinado na manhã desta quarta-feira (27), no bairro Rio Marinho, em Vila Velha, depois de ser atingido por um tiro na cabeça. O crime aconteceu por volta das 7 horas da manhã, quando apenas os funcionários estavam no local. O assassino fugiu de moto.
Segundo informações de populares, Anesio Vezula Sobrinho, de 55 anos, tomava café com mais dois funcionários quando um homem chegou, entrou na oficina e disparou três vezes contra a vítima. O bandido acertou um único tiro, na cabeça da vítima, e saiu de forma tranquila do local.
O assassino - que ainda não foi localizado - pegou a moto, estacionada na rua lateral, e fugiu.
Com informações de Mayra Bandeira