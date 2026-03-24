Home
>
Polícia
>
Dono de oficina é preso por enganar clientes e reter veículos em Sooretama

Dono de oficina é preso por enganar clientes e reter veículos em Sooretama

Homem de 47 anos tinha mandados por furto, receptação e apropriação indébita; estabelecimento foi interditado

Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]

Publicado em 24 de março de 2026 às 12:00

Veículos foram encontrados abandonados e deteriorados em oficina em Sooretama
Veículos foram encontrados abandonados e deteriorados em oficina em Sooretama Crédito: PCES

O dono de uma oficina mecânica foi preso, na segunda-feira (23), suspeito de enganar clientes e não devolver veículos em Sooretama, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, o homem, de 47 anos, tinha mandados de prisão em aberto por furto de veículo, receptação e apropriação indébita. O estabelecimento foi interditado.

Recomendado para você

Homem de 47 anos tinha mandados por furto, receptação e apropriação indébita; estabelecimento foi interditado

Dono de oficina é preso por enganar clientes e reter veículos em Sooretama

Menina contou à mãe que o padrasto tocou nas suas partes íntimas

Homem é preso após abusar da enteada de 12 anos em Cariacica

Ação contra facção teve desdobramentos em Barra de São Francisco e cidades de outros estados, com prisões de quatro pessoas e bloqueio milionário de bens

Operação mira ES e outros 2 estados, cumpre mandados e bloqueia R$ 10 milhões

De acordo com a polícia, no local foram encontrados um caminhão Mercedes-Benz e uma caminhonete GM D10. No pátio, outros veículos também foram localizados abandonados e em estado de deterioração.

Veja como os veículos foram encontrados em oficina em Sooretama

Veículos foram encontrados abandonados e deteriorados em oficina em Sooretama por PCES
Veículos foram encontrados abandonados e deteriorados em oficina em Sooretama por PCES
Veículos foram encontrados abandonados e deteriorados em oficina em Sooretama por PCES
Veículos foram encontrados abandonados e deteriorados em oficina em Sooretama por PCES
Veículos foram encontrados abandonados e deteriorados em oficina em Sooretama por PCES
Veículos foram encontrados abandonados e deteriorados em oficina em Sooretama por PCES
Veículos foram encontrados abandonados e deteriorados em oficina em Sooretama por PCES
1 de 7
Veículos foram encontrados abandonados e deteriorados em oficina em Sooretama por PCES

A Prefeitura de Sooretama informou, por meio da Secretaria de Comunicação, que os setores de Tributos e de Segurança Pública ainda não haviam sido formalmente notificados sobre a interdição. O secretário municipal de Segurança Pública está em contato com a Polícia Civil para entender a situação e definir os encaminhamentos, já que o município ainda não possui detalhes oficiais da ação.

A Polícia Civil informou que o suspeito foi encaminhado para a Penitenciária Regional de Linhares (PRL), onde permanece à disposição da Justiça.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

ES Norte Oficina Mecânica

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais