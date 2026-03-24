Golpe na oficina

Dono de oficina é preso por enganar clientes e reter veículos em Sooretama

Homem de 47 anos tinha mandados por furto, receptação e apropriação indébita; estabelecimento foi interditado

Adrielle Mariana Repórter / [email protected]

Publicado em 24 de março de 2026 às 12:00

Veículos foram encontrados abandonados e deteriorados em oficina em Sooretama Crédito: PCES

O dono de uma oficina mecânica foi preso, na segunda-feira (23), suspeito de enganar clientes e não devolver veículos em Sooretama, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, o homem, de 47 anos, tinha mandados de prisão em aberto por furto de veículo, receptação e apropriação indébita. O estabelecimento foi interditado.

De acordo com a polícia, no local foram encontrados um caminhão Mercedes-Benz e uma caminhonete GM D10. No pátio, outros veículos também foram localizados abandonados e em estado de deterioração.

Veja como os veículos foram encontrados em oficina em Sooretama 1 de 7

A Prefeitura de Sooretama informou, por meio da Secretaria de Comunicação, que os setores de Tributos e de Segurança Pública ainda não haviam sido formalmente notificados sobre a interdição. O secretário municipal de Segurança Pública está em contato com a Polícia Civil para entender a situação e definir os encaminhamentos, já que o município ainda não possui detalhes oficiais da ação.

A Polícia Civil informou que o suspeito foi encaminhado para a Penitenciária Regional de Linhares (PRL), onde permanece à disposição da Justiça.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta