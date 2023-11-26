Dono de bar é assassinado a tiros dentro de casa em Sooretama

Roberto Santos de Souza, de 53 anos, era comerciante e deixa seis filhos e seis netos Crédito: Divulgação | Redes Sociais

Um comerciante de 53 anos foi morto a tiros dentro de casa na madrugada deste domingo (26), no bairro Sayonara, em Sooretama, no Norte do Espírito Santo. O repórter da TV Gazeta, André Afonso, que esteve no local da ocorrência e conversou com familiares de Roberto Santos Souza. Eles informaram que o homem foi atingido por três disparos de arma de fogo, que o atingiram na região da cabeça e do ombro.

Segundo familiares, que preferiram não gravar entrevista, Roberto morava sozinho e tinha um bar na parte da frente da casa, residindo nos fundos. Os parentes dele contaram que ele trabalhou normalmente no sábado (25) e que era uma pessoa bem conhecida na comunidade onde vivia.

A Polícia Militar informou que o filho de Roberto, que não teve o nome divulgado, relatou aos policiais que populares escutaram disparos de arma de fogo por volta de 5h, e que dois indivíduos, que são clientes do bar, disseram a ele que encontraram a vítima sem vida no interior da casa, que fica nos fundos do estabelecimento, por volta de 8h, e o acionaram.

Esses dois indivíduos teriam dito ainda que, chamaram por Roberto, que costumava abrir cedo o bar e acharam estranho ele ainda não ter aberto o estabelecimento. O filho da vítima disse à PM que o pai não tinha problemas com pessoas no local onde trabalhava e que também não sabia a motivação para o crime.

O velório aconteceu na tarde deste domingo (26), na capela do cemitério de Sooretama. Roberto nasceu em Rondônia, mas morou a vida inteira em Sooretama. Ele estava solteiro e deixa seis filhos e seis netos.

A Polícia Civil informou que o caso foi registrado inicialmente como homicídio e seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Sooretama. Até a publicação desta matéria, nenhum suspeito havia sido detido.