'Dono' da Piedade fugiu para Viana por briga com rivais, diz delegado

Dono da Piedade preso: João Paulo estava com a irmã, Elisângela Ferreira Dias, que tinha mandado de prisão em aberto Crédito: Ricardo Medeiros

preso na manhã desta quinta-feira (12) em Viana durante uma operação da Delegacia de Crimes Contra a Vida de Vitória (DCCV), teria fugido do Morro da Piedade por conta de disputa de poder contra rivais na própria comunidade. As informações foram divulgadas em coletiva de imprensa, que aconteceu na tarde desta quinta (12). O traficante João Paulo Ferreira Dias, que foidurante uma operação da Delegacia de Crimes Contra a Vida de Vitória (DCCV), teria fugido dopor conta de disputa de poder contra rivais na própria comunidade. As informações foram divulgadas em coletiva de imprensa, que aconteceu na tarde desta quinta (12).

De acordo com o delegado Marcus Vinícius, com o trabalho de investigação foi possível descobrir a residência em que João Paulo estava se escondendo. "Em depoimento, o traficante falou que teria fugido do bairro por conta de conflitos pelo comando do Morro. Temos a informação de que ele era o elemento procurado pelos rivais", disse.

No ato da prisão, João Paulo estava com a irmã, Elisângela Ferreira Dias, que tinha mandado de prisão em aberto pela prática de crime de tráfico de drogas. Ela também foi presa na operação.

João Paulo tinha quatro mandados de prisão em aberto até esta quinta-feira (12). O último mandado foi expedido no dia 5 de julho por homicídio qualificado, crime cometido em 18 de janeiro deste ano.

TRAFICANTE TINHA ATÉ APARELHO DE CHOQUE

Coletes à prova de balas, camisetas com nomes da Polícia Civil e até aparelho de choque foram encontrados com o traficante João Paulo Ferreira Dias na manhã desta quinta-feira (12). Junto com ele, a polícia ainda encontrou uma pistola calibre .380, munições e drogas (as quantidades estão sendo apuradas pela equipe de investigação).

ESTUDO DE BASE FIXA

O Secretário Coronel Nylton Rodrigues declarou que a Polícia Militar está presente 24 horas por dia e de domingo a domingo no Morro da Piedade e, que além disso, câmeras de videomonitoramento foram instaladas e alcançam o Morro da Piedade, o Moscoso e a Fonte Grande.