Dona de casa morre após cair de caminhão e ser atropelada em Viana

A dona de casa Jocimara Viana de Souza, 41 anos, morreu após cair do caminhão e ser atropelada durante a madrugada deste sábado (12) no bairro Jardim Primavera, em Viana

Segundo a Polícia Civil, o caminhão estava sendo dirigido pelo marido da vítima, mas as circunstâncias que o caso ocorreu estão sendo investigadas.

A reportagem conversou com familiares da mulher que aguardavam para a liberação do corpo, por volta das 17 horas, no Departamento Médico Legal (DML), em Vitória. Eles não souberam dar detalhes sobre o ocorrido, mas disseram que o marido de Jocimara ainda não havia sido localizado.

Ainda segundo familiares, a vítima e o companheiro moravam juntos há 8 anos, e desse relacionamento tiveram uma filha, com a mesma idade. Jocimara deixa quatro filhos.