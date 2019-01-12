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Violência

Dona de casa morre após cair de caminhão e ser atropelada em Viana

Jocimara Viana de Souza, 41 anos, foi atropelada após cair de um caminhão que era dirigido pelo marido. Circunstâncias da morte estão sendo investigadas

Publicado em 12 de Janeiro de 2019 às 20:04

Raquel Lopes

Raquel Lopes

Publicado em 

12 jan 2019 às 20:04
A dona de casa Jocimara Viana de Souza, 41 anos, morreu após cair do caminhão e ser atropelada durante a madrugada deste sábado (12) no bairro Jardim Primavera, em Viana.
Segundo a Polícia Civil, o caminhão estava sendo dirigido pelo marido da vítima, mas as circunstâncias que o caso ocorreu estão sendo investigadas. 
A reportagem conversou com familiares da mulher que aguardavam para a liberação do corpo, por volta das 17 horas, no Departamento Médico Legal (DML), em Vitória. Eles não souberam dar detalhes sobre o ocorrido, mas disseram que o marido de Jocimara ainda não havia sido localizado.  
Ainda segundo familiares, a vítima e o companheiro moravam juntos há 8 anos, e desse relacionamento tiveram uma filha, com a mesma idade. Jocimara deixa quatro filhos. 
> Homem foge após atropelar a própria esposa em São Mateus
A Polícia Civil informa que o caso segue sob investigação. Outras informações não serão repassadas, no momento, para não atrapalhar as investigações.Denúncias que auxiliem no trabalho da polícia e contribuam para identificação de suspeitos podem ser feitas por meio do Disque - Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br. O sigilo e o anonimato são garantidos. No site, é possível a pessoa anexar imagens e vídeos de ações criminosas.

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