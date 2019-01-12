Dona de casa morre após cair de caminhão e ser atropelada em Viana

A dona de casa Jocimara Viana de Souza, 41 anos, morreu após cair do caminhão e ser atropelada durante a madrugada deste sábado (12) no bairro Jardim Primavera, em Viana.
Segundo a Polícia Civil, o caminhão estava sendo dirigido pelo marido da vítima, mas as circunstâncias que o caso ocorreu estão sendo investigadas.
A reportagem conversou com familiares da mulher que aguardavam para a liberação do corpo, por volta das 17 horas, no Departamento Médico Legal (DML), em Vitória. Eles não souberam dar detalhes sobre o ocorrido, mas disseram que o marido de Jocimara ainda não havia sido localizado.
Ainda segundo familiares, a vítima e o companheiro moravam juntos há 8 anos, e desse relacionamento tiveram uma filha, com a mesma idade. Jocimara deixa quatro filhos.
A Polícia Civil informa que o caso segue sob investigação. Outras informações não serão repassadas, no momento, para não atrapalhar as investigações.Denúncias que auxiliem no trabalho da polícia e contribuam para identificação de suspeitos podem ser feitas por meio do Disque - Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br. O sigilo e o anonimato são garantidos. No site, é possível a pessoa anexar imagens e vídeos de ações criminosas.