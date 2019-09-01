Dona de casa é vítima de bala perdida pela 2ª vez no mesmo bairro

Polícia Civil Crédito: Vitor Jubini

Vila Velha, na madrugada deste domingo (01). Segundo familiares, essa foi a segunda vez em que ela é baleada no mesmo bairro. Uma dona de casa de 49 anos foi vítima de bala perdida ao passar a pé pela Rua Adolfo de Oliveira, no bairro Ulisses Guimarães, em, na madrugada deste domingo (01). Segundo familiares, essa foi a segunda vez em que ela é baleada no mesmo bairro.

polícia que seguia para a casa da irmã, por volta das 5h, quando ouviu disparos de arma de fogo. Ela se jogou ao chão e viu um carro preto passar pela rua. Logo que caiu, sentiu que havia sido ferida na perna esquerda. A vítima contou àque seguia para a casa da irmã, por volta das 5h, quando ouviu disparos de arma de fogo. Ela se jogou ao chão e viu um carro preto passar pela rua. Logo que caiu, sentiu que havia sido ferida na perna esquerda.

Your browser does not support the audio element. Dona de casa é vítima de bala perdida pela segunda vez no mesmo bairro

Ela pediu socorro e foi levada por moradores do bairro para o Hospital Antônio Bezerra de Faria. No início da manhã deste domingo ela recebeu alta. À polícia, a mulher disse que foi atingida quando seguia para a casa da irmã, localizada no mesmo bairro.

A filha dela, uma operadora de caixa de 26 anos, contou que em 2005 a dona de casa já tinha sido ferida com uma bala perdida na mesma perna. Na primeira vez, o projétil quebrou o fêmur e a mulher teve de ser afastada do trabalho pelo INSS. Ela atuava como auxiliar de serviços gerais.

A jovem mora em outro município e foi avisada pela avó materna, de 70 anos, que a mãe tinha sido atingida. A operadora de caixa disse que deixou Ulisses Guimarães há cerca de três anos. A mulher baleada não quis dar entrevista.

“Minha mãe ainda tem a bala do primeiro caso alojada na perna. Agora acontece isso de novo. Eu não sei o que aconteceu, nem o que minha mãe estava fazendo na rua, mas o fato é que o bairro anda muito violento”, analisou.

CHEFE DO TRÁFICO ESTÁ FORAGIDO

Samuel Gonçalves Rodrigues, o Catraca Crédito: Divulgação/Polícia Civil